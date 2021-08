„In den vergangenen Wochen konnte der Bestand an Medien beachtlich erweitert werden, auch dank der Fördergelder des Landes NRW“, teilt das Bücherei-Team mit. So habe die Bücherei schon im Vorjahr geplant, die Bereiche CDs und Sachbücher für Kinder, DVDs, Tonies und Tonieboxen auszubauen. Natürlich gebe es auch im Bestand „Schöne Literatur“ Neuheiten. Jetzt kann die Entdeckungsreise starten.

Kindergartenkinder erforschen ihre Welt mit „Nevio die furchtlose Forschermaus. Mäusestarke Abenteuer“. Für die Erstleser wurden die Reihen „Was ist Was - Wieso? Weshalb? Warum?“ und „Superleser“ aufgestockt. Superleser können in der 1. bis 3. Lesestufe spannende Sachgeschichten-Bücher ausleihen. Themen von A wie „Abenteuer im Regenwald“ bis W wie „Wuffis neues Zuhause“ fesseln die Erstleser durch Erlebnisse und lassen die Kinder auch interessante und nützliche Sachinformationen entdecken. „Jedes Buch endet mit einem Quiz und Anregungen für die Erwachsenen, die sicherlich durch Mit- oder Vorlesen selbst noch vieles entdecken werden.“ Etwas ältere Kinder spricht die Reihe „Entdecke . . . - Die Reihe mit der Eule“ an. Die Eltern wird es freuen, dass die Bücherei weitere Tonie Starterset-Boxen und dazu etliche Tonie-Figuren angeschafft hat. Wegen der großen Nachfrage sei die Ausleihzeit begrenzt, aber es bleibe genug Zeit zum Anhören der „Geschichten und Lieder“.

Neben den Büchern werde Kindern die CD-Reihe „Die Tierwandler“ gefallen; erweitert wurde die Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ mit weiteren CDs. Bei der Anschaffung von DVDs hat die Bücherei vor allem an die erwachsene Leserschaft gedacht.

Das Bücherei-Team ist gespannt auf die Resonanz. Die Öffnungszeiten nach den Ferien: sonntags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 16 bis 17.30 Uhr.