Einsatz für den Wald der Zukunft

Verantwortung für Umwelt, Natur und Klima trägt jeder. Und jeder kann etwas tun. Friseure machen es jetzt vor. Unter dem Dach der Aktion „Cut Climate Change“ fördern sie die Aufforstung und spenden mit den Initiatoren Bäume. Bäume für den klimastabilen Wald der Zukunft. In Everswinkel wurde so eine Flächeninitiative am Montag gestartet.

Das größte Sorgenkind des deutschen Waldes ist wohl die Fichte. Wälder, in denen dieser Nadelbaum bislang das Bild prägte, sind auf dem absterbenden Ast. Die Trockenheit der vergangenen Jahre, dazu der Borkenkäfer – der Tod dieser Baumart kommt in Etappen. Zu sehen ist so ein Stück toter Wald im Wartenhorster Sundern. Etwa einen Hektar umfasst die gerodete Fläche, die nun dank einer besonderen Initiative nicht nur zu neuem, sondern auch widerstandsfähigerem Leben erweckt werden soll.

Es ist einiges los an diesem Montagmorgen in jenem Waldstück im Osten des Vitus-Dorfes. Mehr als zwei Dutzend Leute tummeln sich auf der Fläche, die so gar nicht mehr wie ein Wald wirkt. Helfer für eine konzertierte Pflanzaktion. Alle gemeinsam haben sie ein Werkzeug in der Hand: einen Spaten. Und in der anderen Hand Sämlinge. Vor allem Stiel- und Traubeneiche, Winterlinde, Rot- und Hainbuche und ein paar andere Gehölze. Tiefwurzler, die noch Grundwasser finden. Es ist das Rezept für den Wald von morgen. „Das wird ein klimastabiler Mischwald – ein Wald der Zukunft“, verspricht Jan Borchert. Der hat Forstwissenschaft studiert, ist Förster und muss es wissen. Zusammen mit Friseurmeister Carlos Weiss gründete er 2020 in Wiesbaden das Unternehmen „Deutsche Gesellschaft für klimaneutrales Handwerk“ (DGKH). Mit ihrer Initiative „Cut Climate Change“ wollen sie Handwerksbetrieben ermöglichen, am CO 2 -Zertifikatehandel teilzunehmen. Und: Es geht um sichtbare Impulse für mehr Klimaschutz, mehr Nachhaltigkeit, mehr Artenvielfalt. Die erste Branche, die mit an Bord ist: die Friseur-Betriebe. Fast 50 sind schon dabei. „Friseur ist das erste klimaneutrale Handwerk“, macht Weiß klar.

Mit etlichen Helfern, die sich im Vorfeld angemeldet hatten, wurden die Sämlinge in den Boden gesetzt. Foto: Klaus Meyer

„Wir brauchen erst mal Sponsoren. Wenn ich nicht weiß, wie viele Sponsoren ich finde, weiß ich auch nicht, wie viele Bäume ich pflanzen kann und wie groß die Fläche sein muss“, erklärt Borchert den planerischen Keim für die „Friseur-Wälder“. Die ersten entstehen nahe Frankfurt und in der Pfalz. Der im münsterländischen Everswinkel wird der bislang größte werden. „So ein großes Engagement wie jetzt hatten wir noch nie“, freut sich Borchert. 2000 Bäume auf einer Fläche. Und die wurde mittels des Landesbetriebs „Wald und Holz“ und der zuständigen Revierleiterin für den Bezirk Geisterholz, Diethild Nordhues-Heese, im vergangenen Sommer ausgewählt. „Das Beste für diese Böden ist die Eiche“, sagt sie und erläutert die Bedingungen für einen gesunden Wald, für die Symbiose von Bäumen und Mykorrhizapilzen. Die dreijährigen Sämlinge, die an diesem Tag in den Boden dieses nordrhein-westfälischen Waldes auf Everswinkeler Terrain gepflanzt werden, stammen aus einer Baumschule in Borken. „Das sind anerkannte Saatgutbestände. Und das Wetter ist jetzt top zum Pflanzen.“

„ Es ist ein Waldrand, und der wird gestaltet. Es entsteht ein Lebensraum. “ Jan Borchert

Für Christel Vieth von Cabelo (Münster), Andreas Steinke von „junge köpfe“ (Münster) sowie Frank Brormann von „360° Haare“ und Gründer der Calligraphy Cut Company GmbH (Oelde) steht außer Frage, dass etwas getan werden muss. Dank ihres finanziellen Engagements wird diese Aufforstung möglich. „Wir sind in Kontakt mit allen. Wenn wir das machen, spricht man auch darüber“, weiß Friseurmeister Brormann um den Multiplikator-Effekt seiner Branche, die so oft und so nah am Kunden ist wie sonst kaum eine andere. „Da ist kein kommerzieller Hintergrund dabei. Wir wollen den Anfang machen. Hoffentlich folgen viele“, ergänzt Borchert. Natürlich werde CO 2 gebunden, aber entscheidend sei bei diesem Projekt, dass hier etwas an die Umwelt zurückgegeben werde. Von den Friseuren. Christel Vieth weiß schon jetzt: „Die Leute sind begeistert.“

Gemeinsame Sache für den Wald: Carlos Weiß, Förster Jan Borchert, Revierleiterin Diethild Nordhues-Heese vom Landesbetrieb „Wald und Holz“, Frank Brormann, Andreas Steinke und Christel Vieth (v.l.). Foto: Klaus Meyer

„Das Attraktive ist ja: Es ist ein Waldrand, und der wird gestaltet. Es entsteht ein Lebensraum“, blickt Förster Borchert auf die Kombination von verschiedenen Bäumen, Büschen, Hecken und deren Anziehungskraft auf Insekten, Vögel und kleinere Tiere. Nordhues-Heese wirft den Begriff dazu in die Runde: „Biodiversität“.

Ministerpräsident Hendrik Wüst hat gar ein Grußwort zu dieser Aktion geschickt. „Jeder Baum zählt! Deshalb freue ich mich sehr über diese Aktion von Cut Climate Change. Nicht weniger als 2000 Bäume werden Sie an einem einzigen Tag pflanzen. Mit Ihrer Aktion zeigen Sie, dass Naturschutz nicht nur alle angeht, sondern auch Spaß machen kann, wenn man gemeinsam an die Arbeit geht.“

Der „Wald der Zukunft“ wird Pflege und Schutz benötigen, vor allem in den ersten Jahren. Ein Holz-Hordengatter wird ihn vor Verbiss durch Rehwild schützen, zwei Pflegegänge pro Jahr werden sicherstellen, dass die Jungpflanzen nicht durch Gräser und Büsche überwuchert und erstickt werden. Eine Info-Tafel soll über das Projekt informieren. „Wald ist immer auch ein Generationenvertrag“, bringt es Nordhues-Heese auf den Punkt. Es sind die Kinder von heute, die einmal durch diesen künftigen Wald spazieren. Und sie werden dankbar sein. Dem Projekt „Cut Climate Change“ und den engagierten Friseuren der Region.