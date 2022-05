Einseitige Wechselstimmung

Schon wieder Wechsel in der Düsseldorfer Staatskanzlei und im Parlament? Ginge es allein nach den Wählern in der Vitus-Gemeinde, dann nur bedingt. Um 20.32 Uhr war am Sonntagabend auch der letzte Stimmbezirk ausgezählt. Nach einem schwachen Wählerstart sorgte der Nachmittag dann letztendlich doch noch für eine ordentliche Wahlbeteiligung – der Wert von 2017 mit 76,22 Prozent blieb aber in weiter Ferne.

Endspurt: Bis mittags war die Wahlbeteiligung in der Vitus-Gemeinde, aber auch landesweit mau. Viele Wähler steuerten dann noch am Nachmittag die Wahllokale an.

Die Vitus-Wähler haben der CDU die Treue gehalten, und zwar deutlich. Mit 47,7 Prozent hat sie noch 3,7 Prozentpunkte gegenüber 2017 zugelegt. „Desaströs“, wie es Parteichef Linder für seine FDP in Düsseldorf bezeichnete, auch das liberale Abschneiden in der vermeintlichen FDP-Hochburg Everswinkel. Von 14,1 Prozent auf 6,3 Prozent abgestürzt. 5,4 Prozentpunkte büßten auch die Sozialdemokraten (jetzt 20,8 Prozent) ein, während die Grünen hier um mehr als satte zehn Prozentpunkte auf 16,8 Prozent zulegten.

Vor fünf Jahren war die Sache klar: Die Vitus-Wähler halfen kräftig mit beim Wechsel in Düsseldorf und schickten die CDU mit 44 und die FDP mit 14,1 Prozent ein Stück weit mit in die Regierungskoalition. Die SPD hatte dagegen vor Ort Federn lassen müssen (26,2 Prozent – minus fünf Prozentpunkte), und auch die Grünen wurden um 4,4 Prozentpunkte gestutzt (6,2 Prozent). Mittlerweile gehört Everswinkel nicht mehr zum Nord-, sondern zum Südkreis bei der Wahl. Ein Schwenk von Hagemeier zu Höner als CDU-Spitzenkandidaten. Und der zog: 51,1 Prozent sicherte er sich.

Blick ins Wahllokal Pfarrheim Alverskirchen. Foto: Klaus Meyer

Everswinkels CDU-Fraktionschef Dirk Folker bezeichnete vor der Wahl-Entscheidung eine CDU-geführte Landesregierung als sehr wichtig, „die vertrauensvoll mit den Kommunen zusammenarbeitet und ihr Wort auch hält. In allen Politikfeldern konnten Fehler der vorherigen rot grünen Regierung aufgearbeitet werden.“ Bestes Beispiel dafür sei die Ausstattung und Unterstützung der Polizei. Ähnlich die Meinung von „Koalitionspartner“ Kirsten Heumann. Die FDP-Fraktionsführerin betonte, dass „diese Wahl entscheidet, ob der bisher für NRW erfolgreiche Kurs weiter fortgesetzt werden kann und wir die angestoßenen Vorhaben weiter umsetzen können oder ob wir zurückfallen und hinter unseren Möglichkeiten bleiben.“

Lag es am sommerlichen Wetter, dass die Wähler nur langsam in Schwung kamen? „Wir haben eine sehr, sehr schlechte Wahlbeteiligung – untypisch für Alverskirchen“, zog Wahlvorsteher Werner Lemberg im Wahllokal Sportlerheim Alverskirchen am frühen Nachmittag eine Zwischenbilanz. Da war gerade einmal ein Drittel der Wahlberechtigten eingelaufen und mehr als 300 fehlten noch. Dagegen konnte David Schubert „eine Tür weiter“, im Pfarrheim, vermelden, „wir sind gut über 60 Prozent“. Heinz Steinhoff summierte in der Verbundschule „knapp die Hälfte“. Amtsleiter Jens Linnemann, der von der Wahlzentrale Rathaus auch die einzelnen Wahllokale besuchte, bestätigte den schwachen Start bist mittags. „Es waren in manchen Wahllokalen gerade mal 90 Personen, die gewählt hatten.“ Etwa ab 15.30 Uhr setzte dann der Endspurt ein, als Radler und Spaziergänger wohl vom frühsommerlichen Ausflug zurück Station in den Wahllokalen machten. Am Ende war es eine Wahlbeteiligung von 67,9 Prozent. Von den 7449 Wahlberechtigten hatten schon 2614 vor dem Wahltag per Briefwahl ihre Entscheidung getroffen. Kein neuer Rekordwert. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es 3361.

Symbolträchtiges Bild: Ministerpräsident Hendrik Wüst ließ Herausforderer Thomas Kutschaty deutlich hinter sich. Foto: Klaus Meyer

Heumann und Folker geben der bisherigen Koalition die Note 2 bzw. 2plus, in Teilen gar eine 1. „Unsere Regierung hat sich zum Beispiel aktiv eingesetzt, damit die Verbundschule vor Ort bleiben kann. Leider hat sich aber die Schulpolitik in der Corona-Politik aber nicht mit Ruhm bekleckert. Da ich als Lehrer davon besonders betroffen war, ziehe ich dafür ein paar Punkte ab“, so Folker. Neben den 16 000 neuen Lehrerstellen, neuer Technik für die Schulen sowie der Einführung des Fachs Wirtschaft verweist Heumann darauf, „die Sicherheitslage in NRW hat sich nachweislich verbessert, und die Wirtschaft ist in NRW im Direktvergleich zum Bund stärker gewachsen“. Die Hoffnung der beiden Fraktionsführer, dass die schwarz-gelbe Koalition ihre Arbeit fortsetzen kann, um angestoßene Vorhaben weiter umsetzen und anstehende Aufgaben lösen zu können, bleibt allerdings ein Traum. Dafür haben die Liberalen zu sehr geschwächelt. Auch in Everswinkel und Alverskirchen.