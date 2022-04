KFD-Sprecherin Margret Lamenta gibt Posten ab

Margret Lamenta ist durch und durch Everswinkelerin und liebt ihre Heimat. In der Gemeinde ist sie seit 1979 als Verwaltungsfachangestellte tätig, seit vier Jahren als Standesbeamtin. Margret Lamenta ist eine überaus engagierte Frau. Die 58-Jährige ist im Dekanatsteam für die Region Warendorf aktiv, ebenso bei der Kinder-Kleiderbörse und seit knapp 22 Jahren im Vorstand der örtlichen KFD (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands).

Der Grund, warum sie überhaupt in der KFD Mitglied ist, lag aber ursprünglich nicht am Interesse für die Frauen, sondern eher in ihrer Leidenschaft als zweifache Mutter. „Wir hatten vor 30 Jahren eine Spielgruppe und wollten nachmittags ins Pfarrheim. Das ging aber nur als Mitglied. Deshalb haben wir uns angeschlossen“, erzählt Lamenta.

Sie kannte die KFD von ihrer Mutter, die sich immer sehr über den Bunten Nachmittag zu Karneval freute. „Das war ihr Highlight des Jahres“, erinnert die Tochter sich. Damals gab es kaum Angebote für junge Frauen in der KFD. Das wollten wir ändern“, erzählt die inzwischen zweifache Oma weiter. So ließ sie sich in den Vorstand wählen und bekleidete zunächst das Amt der Kassiererin.

Spaß am Job

Als die damalige Sprecherin sich vor rund 18 Jahren ohne Vorwarnung nicht mehr zur Wahl stellte, überredete der ehemalige Pfarrer Franz Nottelmann sie, sich für diesen Posten aufstellen zu lassen. Seither organisiert die gut vernetzte Everswinkelerin die Aktivitäten der KFD. Zunächst zusammen mit einer ehemaligen Kollegin, das aber nur kurz. „Sie hatte schnell gemerkt, dass das nicht ihr Ding ist“, sagt Margret Lamenta.

Sie hingegen hat Spaß an dem Job. „Es muss immer einen geben, der alles im Blick hat, den Hut aufhat und delegieren kann. „Wir haben ein gutes Team. Ich bin nicht allein“, bemerkt die aktuelle Sprecherin der KFD, die mit Nachwuchssorgen zu kämpfen hat. Derzeit zählt sie 280 Mitglieder, in den Anfangszeiten Margret Lamentas waren es noch mehr als 400. „Unser Programm ist gut. Ich denke aber, dass die Jüngeren sich an dem „K“ für Katholisch stören. Viele wollen sich wohl auch nicht mehr an einen Verein binden“, führt die Sprecherin einige mögliche Gründe an.

Generalversammlung am Freitag

Am Freitag lädt die KFD zur Generalversammlung ein. Dann stehen auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. „Ich gebe meinen Posten ab und werde mich nicht mehr zur Wahl stellen“, schickt die engagierte Ehrenamtlerin voraus. Sie habe das bereits vor drei Jahren kommuniziert. Es sei eine schöne Zeit gewesen. Die KFD habe ihr in vielen Bereichen, auch im Privaten sehr geholfen. Dafür sei sie dankbar, betont sie.

Ganz verlässt die Hobby-Handwerkerin die KFD aber nicht. Sie kümmert sich auch weiterhin um Projekte wie das Vitus-Fest und den Weihnachtsmarkt. „Organisieren liegt mir und ich bin ja auch nicht weg. Wenn es Fragen gibt, stehe ich zur Verfügung“, verspricht Margret Lamenta, die nun mehr Zeit mit ihren kleinen Enkelkindern und auf dem Fahrrad verbringen möchte. „Ich werde es genießen, endlich flexibler zu sein“, freut sich die Scheidende auf mehr Freizeit. Im Rahmen der Versammlung am Freitag wird mitgeteilt, wie es zukünftig im Vorstand der KFD weiter geht.