Energiekrise ist Herausforderung für Sparer

Nach bundesweiten Zahlen setzt die Energiekrise den Sparern in Deutschland zu, so berichtet die Volksbank Münsterland Nord zum Weltspartag aus den Ergebnissen der bundesweiten Zahlen zum Sparverhalten.

Am 28. Oktober jährt sich der Weltspartag zum 98. Mal. Für die Volksbank Münsterland Nord ist dieser Tag traditionell ein Anlass, an die Bedeutung des Sparens zu erinnern. „Sparen ist von elementarer Bedeutung für jeden Einzelnen. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt Sparen wichtig bei der Bewältigung zukünftiger finanzieller Herausforderungen und beim Vermögensaufbau“, erklärt Hubert Overesch, für das Kundengeschäft verantwortliches Vorstandsmitglied in einer Pressenotiz.

Herausforderung für deutsche Sparer

„Die bundesweiten Zahlen zum Sparverhalten zeigen, dass die aktuelle Energiekrise die deutschen Sparer vor große Herausforderungen stellt“, so Overesch weiter. Einer Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zufolge zeige sich die Sparquote anhand der Zahlen aus dem ersten Quartal 2022 mit 14 Prozent einen um etwa ein Drittel niedrigeren Wert gegenüber dem Vorjahr an (22 Prozent). Während der Coronapandemie hatte sich der Wert aufgrund des unfreiwilligen Verzichts bei Konsum und Urlaub also noch deutlich erhöht, heißt es in der Pressenotiz. Darüber hinaus zeige die Studie, dass zwischen April 2021 und März 2022 „nur noch“ 31,1 Prozent der Geldvermögensbildung in Bargeld und Bankeinlagen geflossen seien. Im Vorjahr waren es noch über 50 Prozent. In Wertpapiere wurde im gleichen Zeitraum 41,3 Prozent gespart. Damit habe das Wertpapiersparen zum Ende der Negativzinsphase deutlich zugelegt und mache die größte Einzelkomponente der Geldvermögensbildung aus. Das Versicherungssparen komme hingegen nur noch auf einen Anteil von 27,7 Prozent.

Bankeinlagen als erste Wahl

Hubert Overesch: „Sicherlich sind Bankeinlagen weiterhin erste Wahl, wenn es darum geht, kurzfristig Geld für Anschaffungen oder Konsumwünsche zu parken. Sobald der Sparhorizont jedoch mittel- bis langfristig ist, sollten unsere Kunden unbedingt mit ihren Beratern über Alternativen sprechen. Und konservativen Anlegern können wir nun zu deutlich verbesserten Konditionen auch festverzinsliche Bankeinlagen ohne Kursrisiko anbieten.“ Da komme es individuell maßgeschneiderte Finanzlösungen an.