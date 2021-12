Engagement für Senioren gewürdigt

Sie waren gekommen, um den diensthabenden Mitarbeitern – stellvertretend Hausleiter Jens Hinkemann – Präsentkörbe zu überreichen und ihnen für ihre Arbeit für die Senioren zu danken. Begleitet wurden sie von Katrin Schulze Zurmussen und Magdalene Wierbrügge von der Everswinkeler CDU. Wierbrügge ist zugleich Mitarbeiterin in der Tagespflege.

Nicht jeder könne Weihnachten im Kreise der Familie verbringen. In Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen, bei der Polizei und Feuerwehr werde an Feiertagen gearbeitet, da auch dann diese Hilfe benötigt werde, machten die Besucher deutlich, die den Mitarbeitern vor Ort für ihre geleistete Arbeit und das Engagement über das ganze Jahr und insbesondere auch an den Feiertagen dankten.

„Für die Gemeinschaft da sein, während andere unterm Weihnachtsbaum feiern – dafür wollten wir uns heute herzlich Bedanken. Wir hatten alle gehofft, in diesem Jahr ein weniger pandemiebelastetes Weihnachtsfest zu feiern“, betonte Höner. „Wir wissen, dass die Pandemie Ihre Arbeit noch zusätzlich erschwert.“ Rehbaum dankte allen, „die in diesen Tagen an den unterschiedlichen Stellen und Organisationen im Kreis Warendorf ihre Arbeit verrichten und für die Menschen mit Einsatz sind“ wünschte diesen Menschen frohe und friedvolle Weihnachten.