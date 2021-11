Engagiert für die Pfarrgemeinde

Wer sich für dieses Gremium zur Verfügung stellt, übernimmt wahrlich Verantwortung. Der Kirchenvorstand hat bei vielen Dingen die Fäden in der Hand. Seine Entscheidungen sind wegweisend. Am Wochenende wird die Hälfte des Gremiums neu gewählt. Dazu kommt die Wahl des Pfarreirates.

Wer sich für dieses Gremium zur Verfügung stellt, übernimmt wahrlich Verantwortung. Der Kirchenvorstand hat bei vielen Dingen die Fäden in der Hand. Er verwaltet das Vermögen der Kirchengemeinde und die zu ihr gehörenden Einrichtungen, er stellt den Haushaltsplan auf, sorgt für die Instandhaltung der eigenen Immobilien, verwaltet Erbbaurechte, beschäftigt sich mit Kitas und Friedhöfen und ist der Dienstgeber für die Angestellten der Kirchengemeinde. Da geht es um viel Geld, um viel Weitsicht und um viel Gespür. Jüngstes Beispiel ist die umfangreiche Sanierung der St. Magnus-Kirche, bei der genau diese Dinge eine große Rolle spielten.

In der Pfarrgemeinde St. Magnus-St. Agatha besteht der Kirchenvorstand aus zehn gewählten Mitgliedern, dazu kommen Pfarrer Pawel Czarnecki und der dienstälteste Pfarrer. Am kommenden Wochenende ist die Hälfte der Mitglieder neu zu wählen. Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder ab 18 Jahre, die mindestens seit einem Jahr in der Vitus-Gemeinde leben.

Noch bis 2024 im Amt bleiben André Eikelmann, Markus Lange, Josef Rüping, Silke Storm und Matthias Witte. An ihre Seite werden fünf Mitglieder neu gewählt. Sieben Kandidaten haben sich gefunden, die sich für die nächsten sechs Jahre im Kirchenvorstand engagieren wollen. Zur Wahl stehen die 48-jährige Kirchenmusikerin und Diplom-Sängerin Claudia Lawong, die 55-jährige Kinderkrankenschwester Heike Hegemann, die 33-jährige Verwaltungsfachwirtin Katharina Rielmann, der 43-jährige angestellte Apotheker Dr. Barthold Deiters, der 45-jährige Molkereifachmann Bernd Henrichs, der 63-jährige Bankkaufmann Werner Reinermann sowie der 25-jährige Groß- und Außenhandelskaufmann und Student (Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel) Fabian Schulze Hockenbeck.

Unter dem Motto „Uns ist Kirche nicht egal“ hofft die Pfarrgemeinde auf eine rege Wahlbeteiligung. „Das mit solch einem Ehrenamt verbundene persönliche Engagement ist heute nicht mehr selbstverständlich“, würdigt Pfarrer Czarnecki die Bereitschaft der Kandidaten wie auch der verbleibenden Kirchenvorstandsmitglieder, sich für die Pfarrgemeinde einzusetzen. In Everswinkel kann im Heimathaus am Kirchplatz gewählt werden, in Alverskirchen im Pfarrheim. Beide Wahllokale haben jeweils am Samstag von 17.30 bis 19.30 Uhr sowie am Sonntag von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Parallel sollte eigentlich die Pfarreiratswahl stattfinden. Problem dabei: Es fanden sich nicht genügend Kandidaten. Zwölf Plätzen im Gremium stehen neun Bewerber gegenüber: Agnes Franke, Monika Jestädt, Bernhard Lauhoff, Petra Preuschhoff, Renate Querdel, Nicole Rademacher, Susanne Richter, Annelies Rielmann und Jannik Steinhoff. „Es ist in vielen Pfarreien schwierig geworden, Menschen dafür zu finden“, sagt Pfarrer Czarnecki. „Ich bin allen dankbar, die sich zur Aufstellung bereiterklärt haben.“ Somit wird es nun am Sonntag um 17 Uhr eine Zustimmungswahl im Rahmen einer Pfarrversammlung geben. In der wird auf die vergangene Amtszeit zurückgeblickt, auf die Wahl des neuen Pfarreirates geschaut und ein Blick auf das Programm für 2022 geworfen. Im Januar findet sich der neue Pfarreirat dann zu einer Klausurtagung zusammen, um sich über die Gestaltung seiner Arbeit zu verständigen.