„Engagierter Politiker und Kümmerer“

Der SPD-Ortsverein trauert um den Kommunalpolitiker und langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten Reinhard Schultz, der am vergangen Freitag im Alter von 72 Jahren in Berlin gestorben ist.

Schultz war seit 1972 Mitglied der SPD, seit 1973 gehörte er dem Kreistag an und war dort SPD-Fraktionsvorsitzender von 1984 bis 2004. Von 1994 bis 2009 war Schultz Bundestagsabgeordneter für die SPD in Bonn und Berlin. Seit Ende 1985 wohnte Schultz in Everswinkel und war hier Mitglied des Rates und besonders aktiv im Planungsausschuss. Bis zu seinem Tod war er Mitglied des hiesigen Ortsvereins.

„Reinhard Schultz war stets ein engagierter und umtriebiger Politiker, der auch um die Sache streiten konnte. Große Achtung erwarb er sich insbesondere durch seinen schier unermüdlichen zeitlichen Einsatz, den er während seiner politischen Schaffenszeit erbracht hat“, teilt die SPD in einer Pressemeldung mit. „Durch seine Verbindungen ist es ihm immer gelungen, prominente Politiker in den Kreis Warendorf und nach Everswinkel zu holen.“ Erinnert sei an den amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Letztere eröffnete 2006 eine Gesundheitsmesse in der Festhalle.

„ Wichtig war auch seine Unterstützung bei vielen lokalen Projekten“, beschreibt SPD-Ortsvorsitzender Dr. Wilfried Hamann das Wirken von Schultz vor Ort. Der habe stets den direkten Kontakt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern mit der Politik herstellen und so Distanzen überwinden können. Schultz habe immer versucht, in der Gemeinde und im Kreis präsent zu sein und dafür auch so mansche persönliche Strapaze in Kauf genommen. „Er verkörperte oft den klassischen Kümmerer, an den sich jeder auch mit seinen ganz persönlichen Problemen wenden konnte.“ Der SPD-Ortsverein sei in Gedanken bei der Familie von Reinhard Schultz Familie und den ihm Nahestehenden.