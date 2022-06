Enseling jetzt an der Spitze der IGSE

Wechsel an der Spitze der IGSE: In der jüngsten Mitgliederversammlung wurde an Andreas Enseling zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst Stefan Batkowski ab, der nicht erneut kandidierte.

Enseling dankte seinem Vorgänger für dessen Arbeit als Vorsitzender in den vergangenen sechs Jahren und freute sich, dass Batkowski dem Vorstand noch erhalten bleibt. In einer kurzen Ansprache forderte Enseling die Mitglieder auf, sich aktiv an die Entwicklung des Gewerbevereins zu beteiligen, um getreu dem Motto „gemeinsam, nachhaltig, wertschöpfend zu arbeiten und Erfolg zu haben“. In dem Zusammenhang lud er alle Mitglieder zu den offenen Vorstandssitzungen ein. Neu und erneut gewählt für den Vorstand wurden Michael Perdun, Hugo Schröter, Stefan Batkowski und Silvia Kirschke. Erhalten bleiben dem Vorstand zudem Angela Meininghaus, Michael Preißner und Veit Blank.

Beim Rückblick auf das vergangene Jahr 2021 konnten trotz Corona doch einige verbliebenden Lichtblicke verbucht werden, die auch sehr gut besucht waren. Dazu gehörte unter anderem das Azubi-Onboarding, bei dem die Auszubildenden der Mitgliedsbetriebe das Dorf erkunden konnten und auch von Bürgermeister Sebastian Seidel begrüßt wurden. Beim Youngster-Treffen in der Kornbrennerei Gerbermann, hieß es für die Chefs bis zum 40. Lebensjahr: „Hallo Zukunft“ – wie stellen wir uns zusammen die Zukunft vor, was packen wir an, wie soll die IGSE in Zukunft Unterstützung leisten? Beim Mondschweinbummel gab es die Gelegenheit, im Herbst tatsächlich ein wenig Geselligkeit im Dorf zu erleben.

Der Weihnachtsmarkt musste dagegen leider entfallen, aber dafür sorgte die IGSE auf der Vitusstraße für eine neue Weihnachtsbeleuchtung. Zudem handelte die IGSE kurzfristig und spendete für die Opfer der Flutopfer. Eine weitere Spende ging an den ambulanten Kinderhospizdienst in Hamm/Warendorf. Eine ordentliche Kassenführung bescheinigte Steuerberater Frank Menningen, so dass der Vorstand einstimmig entlastet werden konnte.

Der Ausblick auf 2021 zeigt, dass die IGSE beim Vitus-Fest wieder viel Unterstützung bietet und mit der IGSE-Bühne einen großen Programmpunkt bietet. Zudem gibt sie mit der IGSE-Picknicklonge und der IGSE-Stellenbörse ihren Mitgliedsbetriebe die Möglichkeit, sich im Ortskern zu präsentieren und um Mitarbeiter und Kunden zu werben. Das Azubi-Onboarding wird im August eine Neuauflage geben, und auch eine etwas abgewandelte Art des Youngster-Treffens ist vorgesehen.