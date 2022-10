Entladestationen fürs Herbstlaub

Da gemäß Straßenreinigungssatzung Anlieger an Straßen und Wegen in den Wohngebieten in Everswinkel meist selbst für die Reinigung der Gehwege und Straßen verantwortlich sind, kommt neben der mitunter goldenen Herbstlaub-Romantik auch eine Menge Arbeit auf die Everswinkeler Bürgerinnen und Bürger zu, heißt es in einer Pressemeldung der Gemeindeverwaltung.

„Die regelmäßige Reinigung von Gehwegen und Straßen inklusive der Entfernung von Laub ist jetzt besonders wichtig. Bleibt es zu lange dort liegen, bildet sich unter Einfluss von Nässe und Verwitterung eine gefährliche, rutschige Schmierschicht“, macht die Verwaltung auf potenzielle Gefahren aufmerksam. Auf diesem unkalkulierbaren Bodenbelag kann es zu Stürzen und Unfällen kommen, die bei Beachtung der Straßenreinigungspflicht in der Regel vermeidbar sind.

Die Straßenreinigungssatzung kann auf der Homepage der Gemeinde Everswinkel unter www.everswinkel.de/de-wAssets/docs/rathaus/satzungen/Strassenreinigungssatzung_2020.pdf eingesehen werden. In der ist auch genau aufgelistet, wer in welcher Straße für die Straßenreinigung zuständig ist.

Um Anlieger in Bereichen mit besonders hohem Laubanfall von Straßenbäumen zu unterstützen, hat die Gemeinde Everswinkel wieder das Projekt „Laubsammelboxen“ gestartet. Im vergangenen Jahr wurde dieses Angebot gerne und umfangreich in Anspruch genommen. Diese Sammelboxen sind erneut an insgesamt acht Standorten in Alverskirchen und Everswinkel von Mitte Oktober bis 10. Dezember zu finden.

Die Standorte der Laubsammelboxen in Everswinkel sind:

am Nienkamp, an der Glasfaser PoP-Station

Am Haus Langen, neben dem Glascontainer

Am Haus Borg, an der Eiche vor dem Parkplatz zum Haus St. Magnus

am Möllenkamp, Angerwiese

an der Münsterstraße

Auf dem Knapp, Grünstreifen Ecke Sendenhorster Straße

Die Standorte der Laubsammelboxen im Ortsteil Alverskirchen befinden sich hier:

am Alten Hof an dem Parkplatz zur Sportanlage Alverskirchen

an der Wiemstraße Ecke Schützenstraße, Parkplatz Pfarrheim

Die Boxen sind ausschließlich für Straßenlaub und nicht für private Gartenabfälle vorgesehen. Das Straßenlaub sollte unbedingt lose ohne Verpackung (Säcke etc.) in die Boxen geschüttet werden. Auch der Gemeindebauhof wird auf Gemeindeflächen, Spielplätzen und Grünanlagen viele Tonnen Laub sammeln und abfahren. Daher herrscht dort in den kommenden Wochen erneut Hochbetrieb. Bei Fragen hilft Umweltberater Bernd Schumacher,

8 83 11.