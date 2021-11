Erfolg ist mitunter Kopfsache

Eigentlich hatte er einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Doch Levin Schnell merkte bald, dass das noch nicht die wirkliche Berufung war. Er steuerte um, warf seinen Blick in Richtung Handwerk und wurde schließlich bei der Bildhauerei fündig. Nach einem Praktikum startete er seine Ausbildung in der Steinmetz- und Bildhauerwerkstatt von Stefan Lutterbeck in Everswinkel. Mit großem Erfolg. Für seinen Widder-Kopf als Gesellenstück wurde er von den Prüfern belohnt.

Auf den ersten Blick könnte es Michael Schulte sein, der da mit seinem Lockenkopf, fröhlich lächelnd durch die Tür kommt. Jener deutsche Pop-Star, der 2018 beim Eurovision Song Contest mit „You let me walk alone“ einen beachtlichen vierten Platz ersungen hatte. Doch die Musik ist nicht die Berufung für den 24-jährigen Levin Schnell. Sein Metier ist der Stein und dessen kunstvolle Bearbeitung. Gerade hat er seine Ausbildung im Betrieb von Steinbildhauermeister Stefan Lutterbeck abgeschlossen und mit seinem Gesellenstück einen famosen Erfolg gefeiert. Erst Kammersieger, nun auch noch Landessieger. Dass die Urkunde noch von Ex-Ministerpräsident Laschet unterschrieben ist – nun ja, Zeitgeschichte.

Anröchter Kalksandstein, das ist inzwischen der Favorit unter den Gesteinen für Levin Schnell. Der grünliche Farbton, die fossilen Einschlüsse, die gute Bearbeitbarkeit – „ich bin schon ziemlich begeistert von dem Material“. Aus ihm hat er jenen meisterhaften Widder-Kopf gearbeitet, der die Prüfer vollends überzeugte. Ein Ton-Modell, dann ein Gipsabdruck und schließlich die „Übertragung“ der Skulptur per Punktierverfahren in den Stein. Nur 52 Stunden hatte der Hoetmarer dafür in einer fremden Werkstatt Zeit. Handarbeit in Vollendung.

Der Gipsabdruck des Modells diente Levin Schnell dazu, die Gestaltung auf den Anröchter Kalksandstein zu übertragen. Foto: Klaus Meyer

Dabei peilte Schnell erst eine ganz andere Art von Handarbeit an. Nach dem Abi am AWG Warendorf startete er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. „Nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist“, erzählt er. Die Familie brachte ihn dann auf die Idee, sich vielleicht mal im Handwerk auszuprobieren, „da bin ich sehr dankbar für“. Für den Wink in Richtung Steinmetz und Bildhauer sorgte seine Freundin. Die Praktikumsstelle fand er in Everswinkel. „Ich bin da mit null Erfahrungen reingegangen.“ Aber er brachte seine Kreativität mit. Und Talent. „Ich habe schon viele Praktikanten gehabt“, die Fähigkeiten erkenne man schnell, sagt Lutterbeck. Der Ausbildungsvertrag mit dem inzwischen 23. Auszubildenden der Bildhauerwerkstatt war schon bald klar.

„Ich habe das keinen einzigen Moment bereut“, bilanziert der 24-Jährige die dreijährige Ausbildungszeit, die ihm reichlich handwerkliche Erfahrung beschert habe. „Bildhauerisch habe ich eine ganz andere Wahrnehmung bekommen, das bereichert mich natürlich.“ Skulpturen oder Häuser nehme er nun ganz anders wahr. „Ich sehe da mehr drin.“ Auch in seinem Gesellenstück, dem prägnanten Widderkopf, der zum Teil skelettiert ausgearbeitet wurde, sieht er mehr. „Die Symbolik war der Entscheidungsgrund.“

Der Widder stehe für Willenskraft, Zielstrebigkeit und habe eine beschützende Bedeutung. Die partielle Skelettierung erfolgte ebenfalls mit einem Hintergedanken: „Ich wollte den Tod und das Leben gegenüberstellen und den Zusammenhang miteinander verknüpfen – dass das eine nicht ohne das andere existiert.“ Eine Arbeit, die mit der Landesbesten-Ehrung in Bielefeld belohnt wurde. „Es war natürlich ein aufregendes Gefühl, an einer Siegerehrung teilzunehmen. Ein Gefühl der Wertschätzung“, freut sich Schnell.

Levin Schnell mit seinem Gesellenstück. Der Widder-Kopf steht jetzt in Königslutter als Beitrag für den Wettbewerb „Die gute Form“. Foto: privat

Der rund 100 Kilogramm schwere Widder-Kopf steht derzeit noch im Steinmetzzentrum Königslutter für die Teilnahme am Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“. Danach wird er seinen Platz im heimischen Kaminzimmer von Levin Schnell finden. Der Vorentwurf bleibt in der Bildhauerwerkstatt Lutterbeck und ist dort im Schaufenster zu sehen. Erinnerungsstück an einen erfolgreichen Auszubildenden, der auch weiterhin dem Betrieb erhalten bleibt.

„Levin Schnell ist immer voll dabei, immer positiv bei seiner Einstellung, verbreitet gute Laune und hat eine schnelle Auffassungsgabe. Er sieht immer, was zu tun ist. Er war für mich eine echte Entlastung und ist auch sehr gut im Kundenumgang. So, wie man sich einen Azubi wünscht, aber leider nicht immer bekommt“, lobt Stefan Lutterbeck.

Der Vorsitzende des Landesinnungsverbandes des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks NRW hätte auch gerne den 24. Azubi eingestellt. „Früher konnte ich aus fünf bis zehn Bewerbern auswählen. Dieses Jahr gibt es gar keinen.“ Ein Problem der gesamten Branche. 736 Auszubildende bundesweit seien schlicht zu wenig. „Man muss die Eltern begeistern, und man muss die jungen Leute erreichen. Das ist ganz schwierig.“ Der lockenköpfige Levin Schnell wurde erreicht. Die Bearbeitung eines Steins ist für ihn wie Musik in den Ohren.