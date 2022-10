Erntedank am Sonntag

Auf dem Hof Deckenbrock in Wester wird am Sonntag (2. Oktober) ein Erntedankgottesdienst gefeiert, der die Themen Schutz von Umwelt, Natur und Tieren sowie auch Maßnahmen gegen den Klimawandel in den Fokus rücken wird.

„Achtung: Bedrohte Erde!“, so lautet das Thema des Erntedank-Gottesdienstes an diesem Sonntag in Everswinkel um 11 Uhr auf dem Hof Günter Deckenbrock in Wester. Das Fest wird von den Landfrauen, der KLJB und dem Landwirtschaftlichen Ortsverein Everswinkel gestaltet und musikalisch vom BOE begleitet. „Damit das Ökosystem Erde auch weiterhin funktioniert und alle Menschen eine Zukunft haben, muss sich die Menschheit vielen Aufgaben stellen“, heißt es in der Ankündigung.

Schutz von Umwelt, Natur und Tieren, sparsamer Umgang mit Energie, Recycling, Maßnahmen gegen den Klimawandel. „Das Thema soll dennoch symbolisieren, dass es Tage wie den Erntedanktag braucht, um fürs tägliche Brot zu danken. Das Fest soll bewusst machen, dass Brot und Lebensmittel für alle Menschen vorhanden sind, trotz Dürre und Trockenheit in unseren Regionen.

Es ist ein Aufruf dankbar zu sein für die Gaben der Schöpfung.“ Gleichzeitig wird an die Verantwortung erinnert, die die Menschen dafür haben. Nach dem Gottesdienst findet auf dem Hof ein Frühschoppen statt. Dazu sind alle Gemeindemitglieder eingeladen.