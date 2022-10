Erntedank in Museums-Kulisse

Everswinkel

„Wir haben diese Welt als Leihgabe Gottes erhalten“, mahnte Thomas Biene-Hornscheidt, Presbyter der Evangelischen Kirchengemeinde im Rahmen seiner erstmaligen Predigt in dem Erntedankgottesdienst. Im Anschluss an den Gottesdienst nutzten viele Besucher noch die Einladung des Heimatvereins zu Kaffee und Kuchen am Aktionstag im Mitmach-Museum.