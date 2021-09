Erntedank mit Frühschoppen

Everswinkel

„Danken und teilen – in der heutigen Zeit!“, so lautet das Thema des Erntedank-Gottesdienstes. Das diesjährige Erntedankfest der KLJB Everswinkel, der Landfrauen und des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Everswinkel wird am Sonntag, 3. Oktober, um 11 Uhr mit dem Gottesdienst am Mitmach-Museum gefeiert, musikalisch begleitet vom BOE.