Erweiterungspläne im Westen?

Die Position wurde eher beiläufig jüngst im Bauausschuss erwähnt. Dabei hat sie mit 50.000 Euro Planungs- und Ingenieurkosten im Jahr 2023 sowie stattlichen 500.000 Euro Baukosten im Folgejahr 2024 ein beachtliches Volumen. Es geht um einen Ausbau der „Alten Münsterstraße“ im Bereich des Deutschen Milchkontors im Zuge einer Erweiterung des Gewerbegebietes. Was steckt dahinter?

Beim DMK hält man sich mit Aussagen zu möglichen Expansionsplänen noch zurück. Es gebe „Gespräche zu Baumaßnahmen auf dem DMK-Gelände“, aber da sei noch nichts spruchreif, wie Unternehmenssprecherin Vera Hassenpflug auf WN-Anfrage mitteilt. Derweil würden die bereits eingeleiteten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen bei den innen gelegenen Produktionsbereichen nach Plan verlaufen.

„Im Rahmen der Strategie 2030 soll sich die DMK Group weiter zu einem stark markt- und Konsumenten-orientierten Unternehmen entwickeln“, betont Hassenpflug und verweist beispielhaft darauf, „das eigene Produktionsnetzwerk weiter zu optimieren und das Eisgeschäft solide aufzustellen“. Derzeit werde in den Standort Everswinkel investiert, um die Produktionskapazitäten im Eis-Segment zu erweitern. Eine Maßnahme, nachdem die DMK Group Anfang vergangenen Jahres das Eis-Werk in Waldfeucht-Haaren an die Schwarz Gruppe verkauft hat.

Möglicherweise betrifft das Thema Erweiterung aber auch die Tiefkühlcenter GmbH. Doch eine Antwort auf die entsprechende Nachfrage war von dem Unternehmen nicht zu bekommen. Trotz anfänglich signalisierter Bereitschaft und mehrmaliger Nachfrage der WN hat es bis zum Redaktionsschluss keine Stellungnahme dazu gegeben.