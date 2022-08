Nach der Verabschiedung in den Ruhestand hat Monika Kniesel gleich ein Abenteuer geschenkt bekommen – ihren ersten Flug. Und der gibt ihr die Möglichkeit, Everswinkel von oben zu betrachten.

Seit 1993 arbeitete Monika Kniesel in der Kindertageseinrichtung St. Magnus – jetzt wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.

Seit 1993 arbeitete Monika Kniesel in der Kindertageseinrichtung St. Magnus in Everswinkel. „Mit Herz und Verstand widmete sie ihre pädagogische Arbeit den Kindern und ihren Familien – kurz Monika Kniesel war eine Erzieherin mit Leib und Seele“, heißt es in einer Pressenotiz zur Verabschiedung von Monika Kniesel.

Am vergangenen Freitag verabschiedeten der Kirchenvorstand, das Team der Einrichtung sowie die Eltern und Kinder Monika Kniesel in den Ruhestand. Natürlich war das ein Anlass, um Erinnerungen auszutauschen und noch einmal auf die Jahren in der Kindertageseinrichtung zurückzublicken.

Aber auch ein erstes neues Abenteuer erwartet Monika Kniesel im Ruhestand: Zum Abschied bekam sie einen Rundflug über Everswinkel geschenkt, den ersten Flug ihres Lebens.