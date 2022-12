Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Jahr neigt sich dem Ende zu, Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Wir freuen uns auf Feiern im Familien- und Freundeskreis, auf die geruhsame Zeit zwischen den Jahren. Die Tage zwischen den Jahren stehen für Entschleunigung, für einen Wechsel und einen Wandel – und damit für das Leben. Und ja, manchmal sogar für das Nachdenken über den Sinn. Die Welt ist im Umbruch!

2022 war ein ereignisreiches Jahr. Als wir gerade Anfang des Jahres Licht am Ende des Tunnels sahen, um aus der Corona-Krise herauszukommen, hat sich Europa schlagartig verändert. Krieg in der Ukraine. Menschen fliehen aus dem Land in die europäischen Nachbarstaaten. Andere bleiben und kämpfen. Nichts ist mehr, wie es war. Die Bilder aus der Ukraine machen auf erschreckende Weise deutlich, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Die aktuellen Herausforderungen sind so vielfältig wie nie zuvor.

Rund 140 Flüchtlinge aus der Ukraine sind mittlerweile in unserer Gemeinde angekommen. Dank des Engagements unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders im Sozialamt und im Bauhof haben wir bisher allen ein Dach über dem Kopf verschaffen können. Mein Dank geht aber auch im Besonderen an diejenigen Personen, die uns Wohnraum zur Miete angeboten haben. Ich möchte mich sehr herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die ehrenamtlich aktiv waren. Ihr Engagement in den Vereinen, Kirchen und Verbänden, sowie in den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft trägt dazu bei, Everswinkel lebens- und liebenswert zu erhalten und weiterzuentwickeln. Den Beschäftigten der Gemeinde sowie dem gesamten Gemeinderat danke ich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. In der Krise kommt es darauf an, dass wir zusammenstehen. Denn es geht nur gemeinsam. Das ist uns bisher immer sehr gut gelungen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Weihnachten bringt Licht in die dunkle Zeit des Jahres. Es soll nicht nur äußerlich hell und warm werden, sondern auch in den Herzen der Menschen. Ich wünsche Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein neues Jahr 2023 voller Gesundheit, Hoffnung und Kraft für Neues.

Sebastian Seidel, Bürgermeister