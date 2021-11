Noch bis zum 19. November ist im Rathaus der Gemeinde Everswinkel die Ausstellung „Europa, der Krieg und ich“ zu sehen. Die Ausstellung spannt den weiten Bogen vom Beginn der Kriegsgräberfürsorge in Europa im späten 19. Jahrhundert bis hin zur „Versöhnung über den Gräbern“ und den heutigen Ansätzen gemeinsamen europäischen Gedenkens.

Anhand von 21 inhaltlichen Schwerpunkten können sich die Besucherinnen und Besucher mit der Geschichte des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge und seinen Arbeitsbereichen auseinandersetzen. Die Gründungsphase des Verbandes in der Weimarer Republik gehören ebenso dazu wie seine willige Andienung an das nationalsozialistische Gewaltregime. Die Kontinuitäten und Brüche in der Verbandsgeschichte nach 1945 werden ebenso thematisiert wie das erweiterte Aufgabenfeld nach der Öffnung Osteuropas.

Einheitliches Grafikkonzept

Es geht um Totenidentifizierung und Totenumbettung, Gestaltung von Kriegsgräberstätten, nationale und internationale Workcamps, Spendenaktionen, Initiativen für Friedensarbeit und Fragen der Erinnerungs- und Gedenkkultur. Der gesamten Ausstellung liegt ein einheitliches Grafikkonzept zugrunde, das die Besucherinnen und Besucher in ein unmittelbares Verhältnis zu den Ausstellungsinhalten bringt. Je nach Perspektive nimmt man eine Rückblick-Position (alle rot eingefärbten Elemente) oder eine Ausblick-Position (alle blau eingefärbten Elemente) ein – und kann so seine eigene Gegenwart einbringen.

„Die Schau mit ihren vielen spannenden Inhalten und Perspektiven zeigt, dass der Volksbund das Gefallenengedenken nach den beiden Weltkriegen maßgeblich geprägt und den Wandel der deutschen Erinnerungskultur mitgestaltet hat“, heißt es in der Ankündigung. Vor allem aber werde deutlich, dass alle seine Bemühungen, mit den Lebensgeschichten und Schicksalen einzelner Menschen und ihrer Angehörigen verbunden sind und letztlich darauf zielen, den Toten ihre Namen zurückzugeben und damit zu Trauerbewältigung und Versöhnung beizutragen.