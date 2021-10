In St. Magnus wird der Boden bereitet für etwas Großes. Stück für Stück fügt sich das zusammen, was zusammen gehört , und Stück für Stück offenbart sich ein Bild, wie es früher einmal war. Ein Bild, das längst das Prädikat „historisch“ verliehen bekommen hat.

Nachdem die St. Magnus-Kirche in einem handwerklichen und organisatorischen Kraftakt 15 Monate lang renoviert worden ist, folgt nun das letzte noch fehlende Puzzle-Teil: Das Fliesenbild mit den freigelegten Mettlacher Platten von Villeroy & Boch im Altarraum wird derzeit durch neue, nachproduzierte Exemplare vervollständigt.

„Man wird mit den unterschiedlichsten Überraschungen konfrontiert“, sagt Pfarrer Pawel Czarnecki, während er auf die Kartons mit der lang ersehnten Fliesenware schaut. Von zwölf Wochen Warte- und Produktionszeit war mal die Rede. Daraus sind rund sechs Monate geworden. „Es gibt nur zwei Manufakturen überhaupt in Deutschland, die noch Fliesen von Villeroy & Boch nachfertigen können nach alter Rezeptur.“ Die ostdeutsche Firma Zahna, seit 130 Jahren im Geschäft, erhielt den Auftrag, die noch bestehende Lücke von summa summarum acht Quadratmetern in dem Fliesenbild zu schließen. „Das ist eine sehr aufwendige Produktion“, weiß Czarnecki, „nicht wie eine Fliese aus dem Baumarkt“.

Es sind entsprechende Formen für die Fliesenmuster herzustellen und etliche Farben abzustimmen. Als nun die Kartons eintrafen, mischte sich auch etwas Ernüchterung in die Freude. Eine Motiv-Fliese fehlt noch, befindet sich noch auf dem Versandweg, eine andere – für die umlaufende Bordüre – ist falsch produziert worden. Die Farben wurden in ihrer Anordnung vertauscht. Ärgerlich. „So eine Fliese passt nicht ins Konzept. Es bleibt nichts anderes übrig, als diese Fliese neu herzustellen. Hoffentlich dauert es nicht so lange“, merkt Czarnecki an.

„Wir versuchen das Beste daraus zu machen.“ Und irgendwie passt es zu den ganzen Überraschungen; angefangen von der Entdeckung des alten Kirchenbodens bis zum Fund identischer Fliesen in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“. „Wir sprechen in der Kirche von Gottes Fügung“, schmunzelt der Pfarrer noch immer über den Coup vom März vergangenen Jahres. In Everswinkel spricht man vom „kleinen Wunder von St. Magnus“. Das Motiv des Adlers ist nun doppelt vorhanden, so dass ein Exemplar vermutlich an das Kloster in Lüdinghausen abgegeben werden kann, wo der ganze Kapellenboden mit diesen Mettlacher Motivfliesen ausgelegt ist und nach der Sanierung genau das Adler-Motiv fehlt.

„Es macht Freude zu sehen, dass der Fliesenteppich trotz einiger Hindernisse Gestalt annimmt“, bilanziert Czarnecki am Dienstagmorgen beim Rundgang in der Pfarrkirche. „Die Geschichte mit den Fliesen ist etwas Einmaliges.“ Da kann Johannes Wieners nur zustimmen. Dem Steinmetz der Firma Häder aus Greven-Reckenfeld obliegt es, die neuen Fliesen einzuarbeiten. Und obwohl er öfters mit Arbeiten an historischen Objekten zu tun hat, gesteht er: „Das hier ist schon besonders. Spannend und interessant.“

Nicht minder spannend ist der „neue“ Klang der alten Fleiter-Orgel nach der Restaurierung und Reinigung. „Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes entstaubt worden“, lacht Pfarrer Czarnecki. „Ich musste staunen, als ich die Orgel das erste Mal nach der Restaurierung gehört habe. Man kann den Unterschied wirklich hören.“ Der Pfarrer beschreibt den Klang als „sanft und lebendig zugleich – es ist ein Genuss“. Eigentlich sollten die Arbeiten an dem Instrument erst im November abgeschlossen sein, aber die Mitarbeiter der Firma Fleiter seien „sehr leidenschaftlich“ an die Arbeit gegangen und früher fertig geworden.

So segnete Pfarrer Czarnecki die Orgel schon spontan im Gottesdienst am vergangenen Sonntag. Verbunden mit dem Wunsch, „dass alle, die die Orgel nutzen, immer den richtigen Ton treffen“. Im November sind Konzerte geplant, das Programm wird derzeit noch abgestimmt. „Es soll auch regelmäßig etwas stattfinden“, kündigt Czarnecki schon für die Zukunft an. „Es wäre zu schade, solch eine Orgel nicht zu nutzen.“