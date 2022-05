Fachgespräche auf dem Traktor

Von der Bürokratie, über die Landesbauordnung im Außenbereich bis hin zur Düngeverordnung hatten der SPD-Landtagskandidat Frederik Werning und Landwirt Christian Vincke so manch spannendes Thema zu besprechen. Der Politiker wollte Einblicke in den Alltag eines landwirtschaftlichen Betriebes gewinnen.

Im Rahmen seiner Landtagskandidatur unternimmt Frederik Werning zahlreiche Hospitationen in verschiedenen Bereichen von der Pflege bis zur Landwirtschaft. Einer der Termine führte ihn auf den familiengeführten Hof Vincke in Alverskirchen.

„Was ist die Intention für den Besuch“, wollte Christian Vincke vom Landtagskandidaten Frederik Werning zu Beginn des Arbeitseinsatzes wissen. „Ich möchte Einblicke bekommen und mich darüber austauschen was gut läuft und wo es Optimierungsbedarf gibt.

Wo gibt es Optimierungsbedarf?

Insbesondere Punkte die ich mit nach Düsseldorf nehmen kann, interessieren mich“, so Werning.

Seit über fünf Jahren hält der junge Landwirt Ibérico Schweine in Everswinkel und ist damit einen ganz neuen Weg gegangen. „Durchschnittlich hat jedes unserer Schweine 300 Quadratmeter Platz im Stall und im Außengehege“, so Vincke auf Nachfrage von Werning. Die Vermarktung der fertigen Erzeugnisse laufen dann über das Internet, über den Hofladen oder direkt an Metzgereien und Restaurants. Besonders der letzte Absatzmarkt habe sich in den letzten zwei Pandemie-Jahren und durch die verschiedenen Lockdowns eher schlecht entwickelt – umso wichtiger sei der direkte Draht zum Endkunden.

Der Tag begann auf dem Traktor

Doch der Tag begann für Werning gemeinsam mit Christian Vincke auf dem Traktor – seit einem Jahr wurden Flächen zum Anbau von Getreide hinzugepachtet. Das kühle Wetter in der Nacht bot sich perfekt an, um den Boden zu pflügen. Dabei sind die beiden bereits in erste Fachgespräch gekommen, von Bürokratie über die Landesbauordnung im Außenbereich bis hin zur Düngeverordnung konnten sie einige Themen gemeinsam besprechen und Werning einige Impulse für seine zukünftige Arbei daraus mitnehmen.