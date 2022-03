Familienfeier für alten Speicher

Am Mittwoch war es soweit. Ein besonderer Tag, denn eines der ältesten erhaltenen Gebäude Everswinkels feierte einen runden Geburtstag. Der 23. März im Jahre 1822 war ein Samstag. „Feierabend!“, dachte damals wohl der Zimmermann nach getaner Arbeit, und die sah gut aus. Mit seinem Zimmermannsmesser schnitzte er daher das Datum in den schweren Eichenbalken des fertig gestellten Speichers. Das war gestern genau 200 Jahre her.

Das kleine Gebäude an der Magnusstraße fällt jedem Passanten ins Auge. Einerseits, weil es an einer markanten Stelle steht, andererseits ist es doch im Auftrag der Familie Görges vor rund acht Jahren aufwendig und liebevoll restauriert worden. Der „Geburtstag“ sollte daher am Mittwoch auch im familiären Rahmen gefeiert werden.

Rund um die Pfarrkirche waren früher mehrere Speicher („Spieker“) zu finden. In Friedenszeiten waren sie Speicher fürs Getreide, in Kriegszeiten boten sie Mensch und Tier Schutz. Im Laufe der Zeit wurden sie Wohnhäuser. Ein Teil verschwand nach und nach, wenige Objekte wurden erhalten. Der Speicher der Familie Görges steht seit 1979 unter Denkmalschutz, wie die inzwischen schon angegraute Plakette mit dem NRW-Landeswappen an der Eingangstür anzeigt.

Durch die umfassende Renovierung vor zehn Jahren erstrahlte der Speicher in neuem Glanz. Foto: Wilfrid Mettelem

Das Gebäude stammt aus dem Besitz der ehemaligen Handelsgesellschaft Drolshagen und wurde bis 1915 als so genanntes „Häuslehaus“ zur Unterbringung für Mitarbeiter genutzt. 1916 hat Heinrich Bücker, seinerzeit Kaufmann und Gärtnereibesitzer, den Speicher gekauft und ihn als Arbeits- und Lagerraum für seine Gärtnerei und die zugehörige Landwirtschaft eingerichtet. Später war Charlotte Bücker, die Tante von Hubert Görges, die Eigentümerin.

Im Laufe der Jahrzehnte hatte der Speicher in der Bausubstanz schon sehr gelitten, so dass die Renovierungsarbeiten 2012 recht umfangreich gestaltet werden mussten. So wurden alle Steine aus dem Fachwerk genommen, gereinigt, neu eingesetzt und verfugt. Die Balken wurden ebenfalls gereinigt und zu einem Teil ersetzt. Ebenso galt es, das Dach zu richten und die Dachpfannen denkmalgerecht mit neuen Strohdocken zu versehen. Zu diesen Arbeiten hatte man seinerzeit die richtigen Fachbetriebe an der Hand wie Klaus Peter in Alverskirchen für die Dacharbeiten und das Unternehmen Albers aus Warendorf für die Zimmererarbeiten. Unterstützt wurden sie vom Gebäuderestaurator Günter Beuter aus Wolbeck.

Zwischenzeitlich wurde der Speicher von der CDU Everswinkel als Versammlungsraum genutzt. Inzwischen bleibt er der Familie mit Hubert und Elisabeth Görges sowie Christoph und Steffi Görges mit Charlotte und Paul für Familienfeiern vorbehalten.