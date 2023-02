Fast schon wie Weihnachten

So einen langen und energiegeladenen Tusch hat er wohl noch nie zuvor bekommen. Christian Schulz zeigte sich am Freitagmorgen sichtlich beeindruckt. In seiner Funktion als Vorsitzender der Werte-Stiftung-Münsterland der Volksbank Münsterland Nord hatte er sich auf den Weg zur St. Agatha-Grundschule gemacht, um selbst zu erleben, was aus diesem jüngsten Förderprojekt geworden ist. Empfingen wurde er von begeisterten Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertklässlern, die ein wahres Trommel-Feuerwerk zündeten.

Ein ganzer Klassensatz nagelneuer Trommeln, dazu große Standtrommeln und Cajons (Kistentrommel) sowie ferner Sportgeräte, diverse Sportbälle, Pausenspielsachen und mehr sorgten fast für ein Gefühl wie Weihnachten. 4668 Euro hat die Werte-Stiftung-Münsterland letztendlich für die Anschaffung spendiert über den Förderverein der Schule, der wiederum selbst noch 800 Euro drauflegte.

„Die Volksbank und Frau Münstermann haben uns ein Törchen geöffnet für ganz viele Wünsche, die uns erfüllt wurden“, bilanzierte Ruth Quentmeier, die derzeit zusammen mit Kira Hankemann, Sabine Sadowski und Rita van Ijzerlooij derzeit die kommissarische Schulleitung bildet. Magdalena Münstermann, die dem Stiftungs-Beirat angehört, hatte den Kontakt hergestellt und den Wunsch erfolgreich übermittelt.

Blumen als bunter Dank für Janine Czempik und Sabrina Kerkhoff vom Förderverein, Christian Schulz (Vorsitzender Werte-Stiftung-Münsterland) und Magdalena Münstermann (Beirätin in der Stiftung; v.l.). Foto: Klaus Meyer

Ganz oben auf der Liste standen die vielen Trommeln. Und so stand die kleine, von Rita van Ijzerlooij musikalisch vorbereitete Feierstunde am Freitagmorgen ganz im Zeichen des Trommelfiebers. Die Erstklässler ließen den „Trommelkönig von Kalimbo“ hochleben, die Viertklässler erinnerten mit dem WM-Song von 2014, „The World Is Ours“, an bessere deutsche Fußball-Zeiten, und die Zweit- und Drittklässler lieferten zusammen mit „Salibonani“ ein wahres Rhythmusgewitter. „Das Herz unserer Musiklehrerin ist richtig aufgegangen“, blickte Quentmeier in Richtung van Ijzerlooij. An der Schule, an der immer viel Musik gemacht werde, seien „Trommeln im Klassensatz wirklich etwas Besonderes. Uns ist eine neue Welt eröffnet worden.“

Die Schüler präsentierten einen Teil der Neuanschaffungen, die durch die Förderung möglich geworden waren. Foto: Klaus Meyer

Seit 2017 gibt es die Werte-Stiftung-Münsterland. 2021 seien rund 210 000 Euro für den guten Zweck geflossen – sprich für Erziehung und Bildung, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Denkmalpflege, Naturschutz, Heimatpflege und mehr – berichtet Schulz gegenüber den WN. „Wir versuchen alle Förderbereiche gleichmäßig zu berücksichtigen.“ Natürlich gibt es mehr Bewerbungen, als das Budget zulässt. Bei der Entscheidung zählt, welche Projekte einen Mehrwert für die Region bringen. Etwa 60 bis 70 Projekte werden jährlich unterstützt. „Wir sind da auf Impulse angewiesen.“ Den Impuls aus Alverskirchen lieferte Magdalena Münstermann. „Das ist auf sehr große Gegenliebe gestoßen“, betont der Stiftungs-Vorsitzende. Vom Mehrwert für die Grundschule und Alverskirchen konnte er sich nun selbst ein Bild machen.

