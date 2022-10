Fest soll auch zum Nachdenken anregen

„Achtung: Bedrohte Erde!“ So lautete in diesem Jahr das Thema des Erntedankgottesdienstes auf dem Hof Günter Deckenbrock in Wester. Das Erntedankfest wurde in diesem Jahr von den Landfrauen, der Katholischen Landjugendbewegung und dem Landwirtschaftlichen Ortsverein Everswinkel gestaltet. Üppig und vielfältig beeindruckten die zahlreichen Früchte vor dem Altar und der große Erntekranz auf der Tenne des Hofes Deckenbrock. Musikalisch begleitete das BOE den Gottesdienst.

„Das Fest Erntedank ist ein Tag des Innehaltens am Ende der Erntezeit und eine Danksagung für das, was die Natur den Menschen geschenkt und was Landwirtinnen und Landwirte erarbeitet haben“, sagte Diakon Hubert Wernsmann in seiner Predigt. Die Landwirtschaft stehe vor zahlreichen Herausforderungen, in diesem Jahr seien aufgrund der aktuellen Lage - ob Krieg, Pandemie, Klimawandel, Biodiversität oder Tierwohl – die Anforderungen noch größer. Zudem gelte es, die weltweite Nachfrage nach Nahrungs- und Futtermitteln sowie nachwachsenden Rohstoffen zu bedienen und gleichzeitig den Umgestaltungsprozess weiterhin fest im Blick zu behalten.

„ Erntedank ist ein Anlass, unsere Verantwortung anzuerkennen und entsprechend zu handeln. “ Diakon Hubert Wernsmann

„Erntedank ist ein Anlass, unsere Verantwortung anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Das Fest möge uns zum Nachdenken anregen, dass unsere Schöpfung vor weiteren Bedrohungen bewahrt wird, damit sie auch noch den nachfolgenden Generationen – für die Kinder und Enkel – intakt zur Verfügung steht“, so Diakon Hubert Wernsmann.

In dem Gottesdienst trugen die Landfrauen neben dem Dank für die Früchte der Erde auch ihre Fürbitten vor. „Der Schöpfergott möge es auch in Zukunft wachsen lassen, was Menschen zum Leben brauchen, dass er die Menschen durch neu entstehende Krisen leite, um die Situation in der Landwirtschaft nicht zusätzlich zu verschärfen. Gott möge alle Menschen verschonen vor sinnlosen Kriegen, die nur zusätzliches Leid und Lebensmittelknappheit hervorbringen, Gott schenke den Politikern die Einsicht Kriege und Konflikte zwischen den Nationen zu beenden und Frieden zu verbreiten“, so die Landfrauen im Gottesdienst.

Nach dem Erntedankgottesdienst trafen sich die Gottesdienstbesucher auf dem Hof zum Frühschoppen der drei Verbände.