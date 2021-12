Festliche Musik eröffnet Jubiläumsjahr

Foto:

Folgende Stücke stehen bei dem Konzert am Sonntag (2. Januar) in der St.-Magnus-Kirche auf dem Programm:,Henry Purcell (1658-1695): Trumpet Tune and Air,Dietrich Buxtehude (1637-1707): Praeludium D-Dur,Pietro Baldassare (1690-1768): Sonata F-Dur für Trompete und Orgel; Allegro – Grave – Allegro vivace ,César Franck (1822-1890): Choral a-Moll,Maria Theresia von Paradis (1759-1824): Sicilienne (Flügelhorn und Orgel),Harm Hoeve (*1964): Fantasie über eine Melodie von Ludwig van Beethoven,Christopher Tambling (1964-2015): Trumpet Variations (Trompete und Orgel),Den Abschluss bildet „Joy to the world“ – ein musikalischer Glückwunsch zur renovierten Fleiter-Orgel. ,Zum Schluss wird eingeladen, das Lied „Nun freut euch, ihr Christen“ gemeinsam zu singen.