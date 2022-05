Feuerwehr ist in Feierlaune

Seit stolzen 140 Jahren steht der Löschzug Everswinkel der Freiwilligen Feuerwehr rund um die Uhr für die Bürger in Everswinkel bereit. Pünktlich zum Jubiläum kann nach zwei Jahren Corona-Pause das Stiftungsfest in diesem Jahr endlich wieder vom 17. bis 20. Juni gefeiert werden.

Traditionell besuchen die Männer und Frauen der Feuerwehr vorab die Haushalte, um die Bürger der Gemeinde zu den Festlichkeiten einzuladen. Der Startschuss des Stiftungsfestes fällt am Freitag, 17. Juni, mit dem Dämmerschoppen rund ums Weberdenkmal mit Bier vom Fass. Auch Mosel-Winzer Heinz Schütz ist in diesem Jahr wieder mit dabei.

Am Samstag folgt die Polonaise um das Historische Viereck mit anschließender Feier im Gasthof Diepenbrock. Den Abschluss bildet der traditionelle Frühschoppen in der Festhalle am Vitus-Montag mit großer Tombola, zu dem ebenfalls alle Bürger eingeladen sind.