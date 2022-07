Feuerwehr sorgt für Abkühlung

„Dieses Jahr sind es so viele Kinder wie noch nie zuvor.“ Auf diese Feststellung war Margret Füllenkemper, die zusammen mit ihrer Kollegin Lina Ostrowski einmal mehr die OGS-Ferienbetreuung leitet, besonders stolz.

Traditionell findet dieses Angebot in den ersten drei Wochen der Sommerferien statt für Kinder, deren Eltern sich in den Ferien nicht die gesamte Zeit freinehmen können. So organisieren die Betreuerinnen der OGS für die ganzen Kinder eine ganze Reihe an Aktionen.

Freies Spielen darf nicht fehlen

Aber die beiden Leiterinnen betonen auch, dass es ihnen am Herzen liege, sich danach zu richten, worauf die zu betreuenden Kinder Lust hätten. Füllenkemper und Ostrowski ergänzen zudem im WN-Gespräch, dass die Kinder nach den vielen langen und strikt getakteten Tagen einfach das freie Spielen genießen würden und dies dann beim Ferienprogramm auch nicht fehlen dürfe.

Einer dieser Aktionen, die das Team aus zehn Betreuern für die Schulkinder organisierte, war der Besuch der Freiwilligen Feuerwehr Everswinkel auf dem Schulhof der Grundschule. Dies war eine Premiere, denn bislang gab es in den Jahren zuvor ausschließlich Aktionen, bei denen die Kinder zum Feuerwehrgerätehaus marschierten. Die OGS-Leiterinnen und ihr Team wollten mit der Aktion für ein bisschen Abwechslung sorgen.

Wissenswertes spielerisch vermitteln

Der Besuch der Feuerwehr war zwar auch darauf ausgelegt, Wissenswertes über die Feuerwehr zu vermitteln – allerdings auf spielerische Art und Weise wie etwa mit Wasserspielen. Zunächst bauten die Feuerwehrkräfte Marcel Vetterle (Leiter der Jugendfeuerwehr) und Jochen Roloffzen zusammen mit der interessierten Gruppe die verschiedenen Sachen auf. So erklärten die beiden Einsatzkräfte den Kindern auch, dass sie zuerst mit Hilfe eines Hydranten das Wasser aus dem Boden holen müssten und rollten danach alle zusammen die Schläuche aus. Jeder, der wollte, durfte dann mit einem Feuerwehrschlauch herumspritzen. Irgendwann fingen einige Kinder an, sich einen Spaß daraus zu machen, unter dem Wasserstrahl herzulaufen, und schneller als gedacht waren alle Teilnehmer schon von oben bis unten nass.

Nach einiger Zeit bauten die beiden Feuerwehrleute dann auch ein sogenanntes Hydroschild auf. Dies ist normalerweise dazu da, um Häuser vor dem Übergreifen eines Feuers zu schützen, erläuterte Vetterle. Dies war das absolute Highlight für die Heranwachsenden. Sie liefen alle zusammen durch die Wasserwand oder spielten Bälle durch und tobten sich aus.

Die achtjährige Thea Rowald etwa sagte stellvertretend für wohl alle Kinder, dass sie die Aktion „richtig, richtig super“ fand. Der zwölfjährige Tim Steiwer, der Mitglied der Jugendfeuerwehr ist und zu der Aktion mitgekommen war, sagte ein wenig neidisch: „Ich hätte mir solche Aktionen in der Grundschule auch gewünscht.“