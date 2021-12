Finanzspritzen für die Vereine

Über die Verteilung der Zuschüsse an Vereine hatten die Mitglieder des Schul-, Sport- und Kulturausschusses in ihrer jüngsten Sitzung zu entscheiden.

„Acht Anträge sind eingegangen“, blickte Jens Linnemann, Amtsleiter für Ordnung, Soziales, Kultur und Wahlen auf die Liste.

Die Verteilung erfolgt nach der seit Jahren gängigen Praxis. In jedem Jahr stehen zwei verschiedene Fördergruppen mit unterschiedlichen Vereinen im Fokus. Die in diesen Gruppen zusammengefassten Vereine können Förderanträge stellen; andere Vereine in dem Jahr nicht. Für die Durchführung von Veranstaltungen gibt es gemäß festgelegten Bewertungskriterien Punkte. Der Fördertopf, der insgesamt 2.500 Euro umfasst, wird durch die Gesamtzahl aller Punkte geteilt, um den Euro-Wert eines Punktes zu ermitteln. Hat ein Verein beispielsweise 20 Punkte bekommen, erhält er einen Förderbetrag von 20 Mal den Punktwert.

Im laufenden Jahr konnten Frauen- und Männergemeinschaften sowie sonstige Vereine Anträge einreichen. Zuschüsse erhalten der DRK-Ortsverein (224,55 Euro), die Kolpingsfamilie (299,40), der Förderverein „Freunde der Schatzkammer St. Agatha“ (194,60), der Hegering Everswinkel (269,45), die Katholische Männergemeinschaft Alverskirchen (134,70), die Katholische Frauengemeinschaft Everswinkel (523,95), die Evangelische Frauenhilfe Everswinkel (299,45) sowie die Katholische Frauengemeinschaft Alverskirchen (553,90).

Im kommenden Jahr können Vereine aus dem Bereich der Seniorengruppen und aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit einen Antrag auf Förderung unter Angabe der jeweils durchgeführten Veranstaltungen stellen. Abgabeschluss für diese Anträge ist am 31. Oktober 2022.