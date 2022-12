„Flächen für mutige Unternehmer“

Der Dank von FDP-Fraktionsführerin Kirsten Heumann galt zunächst den gewerbesteuerzahlenden Unternehmen vor Ort, die der Gemeinde im zweiten Jahr in ein „deutlich über Plan“ liegendes Einnahmeergebnis beschert hätten. Deshalb sei der Erwerb von neuen Gewerbeflächen für die FDP auch „alternativlos“, denn: „Ein für Everswinkel oder Alverskirchen verlorenes Unternehmen bedeutet gleichzeitig verlorene Gewerbesteuereinnahmen, verlorene neue Arbeitsplätze und verlorene Wachstumschancen.“ Ähnliches gelte für die Entwicklung neuer Baugebiete angesichts der Wohnungsknappheit. „Nach dem Erschließen muss wieder vor dem Erschließen sein.“

Die von den Bürgern gewünschte höhere Aufenthaltsqualität sei verstärkt umzusetzen. Große Skepsis hingegen beim geplanten Kreisverkehr. Man habe nur der erneuten Plan-Offenlegung zugestimmt, sehe aber einige Dinge wie etwa das angebliche Mehr an Ruhe und Sicherheit anders. „Für uns ist das Projekt ein Risiko.“ Die finanziellen Mittel seien an anderer Stelle (sozialer Wohnraum, Ortskern-Attraktivierung, mehr Parkflächen, alternative Wohnformen) besser angelegt.

Kein Verständnis habe die FDP für die Fahrradstraße an der Overbergstraße. Der Sinn dieser Maßnahme sei nicht erkennbar. „Lassen Sie uns das Thema Fahrradstraße gerne weiter verfolgen – nur bitte an Stellen, die nicht Gefahr laufen, auf RTL von Mario Barth als Steuerverschwendung aufgelistet zu werden.“ Die OGS-Erweiterung ziehe sich ärgerlicherweise wie Kaugummi und werde immer teurer. Dazu die Fördermittel, die wegen bisher fehlender Umsetzung nicht mehr zugeteilt würden. „Geld, was eingeplant war und nun nicht mehr zur Verfügung steht.“

Angesichts der Energiekrise betonte Heumann, dass der ersatzlose Abbau einer Windkraftanlage wie jüngst am Hof Homann "in Zeiten wie diesen eigentlich nicht vorkommen darf". Die Gemeinde müsse sich mit aller Kraft dafür einsetzen, "dass Repowering-Vorhaben und auch die Neuerrichtung von Onshore-Windenergieanlagen auf Gemeindegebiet, wo es möglich ist, vorangetrieben werden kann". Zum Haushalt bilanzierte sie, dass man vor dem Hintergrund des Haushaltslochs der Meinung sein könne, sich nur auf das Nötigste zu beschränken, "aber die hier im Haushalt eingestellten Maßnahmen für das Jahr 2023 werden von uns im Großen und Ganzen als notwendige Maßnahmen eingestuft".