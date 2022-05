Flagge zeigen zum Jubiläum

Der Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus Everswinkel feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zum Schützenfest soll der Ort deswegen in den Farben grün und weiß erstrahlen. Noch können Anwohner die neu angeschafften „Garten-Fahnen“ erwerben.

Bürgerschützen bieten „Garten-Fahnen“ an

Das große Jubiläums-Schützenfest-Wochenende rückt näher. Damit möglichst viele Häuser geschmückt sind, bietet der BSHV noch Fahnen zum Erwerb an.

„Same procedure as every year.“ Die Vorbereitungen für das Schützenfest laufen wie jedes Jahr zu dieser Zeit auf Hochtouren. In diesem Jahr feiert der Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus Everswinkel sein 100-jähriges Vereinsbestehen im Rahmen des Schützenfestes.

Am Schützenfest-Samstag (2. Juli) sind zahlreiche Gastvereine und Spielmannszüge eingeladen. Bereits im vergangenen Jahr feierten die neu angeschafften Wimpelfahnen die Premiere und wurden durch die Ehrengarde im Historischen Viereck zum Biwak des BSHV das erste Mal aufgehangen. Auch die Anwohner entlang der Marschroute konnten und können noch Fahnen für ihre Häuser bestellen.

Damit die Vitus-Gemeinde in diesem besonderen Jahr auch wieder in den Farben grün-weiß erstrahlen kann, können Interessierte die neu angeschafften „Garten-Fahnen“ des BSHV erwerben. „Wir freuen uns, wenn viele Gärten, Einfahrten und Grundstücke mit den neuen Fahnen dekoriert werden“, sagt Bernd Henrichs. Die Fahnen können zum Preis von 20 Euro pro Stück erworben werden. Wer eine neue Fahne erwerben möchte, möge sich bei Bernd Henrichs melden unter 0174/9 95 42 36.