Flexible Zukunftsgedanken

Bürgermeister Sebastian Seidel begrüßte zur Bürgerversammlung in Sachen Ortskernplanung 42 interessierte Bürger in der Festhalle. Vertreter des verantwortlichen Planungsbüros gingen die einzelnen Teilbereiche des erweiterten Bebauungsplan-Entwurfs durch.

Es gibt sicherlich fesselndere Vorträge als die Vorstellung von Änderungsideen für einen Bebauungsplan. Das klingt nach trockener Materie und ist es auch. Die Teilnehmer an der Bürgerversammlung zur angepeilten Überplanung des Ortskerns durften somit am Donnerstagabend Stehvermögen – nein besser: Sitzvermögen – beweisen. 140 Minuten lang führten die Vertreter des Planungsbüros „Post Welters + Partner“ abschnittweise durchs Plangebiet und zeigten mittels einer Beamer-Präsentation einerseits die bisherigen Festsetzungen als auch die ins Auge gefassten künftigen Festsetzungen auf.

Der bisherige Bebauungsplan 17 („Alter Ortskern“) war übrigens seinerzeit der erste Bebauungsplan, mit dem es der frühere Gemeindedirektor Hermann Walter zu tun hatte. Der weilte jetzt ebenfalls unter den genau 42 interessierten Zuhörern, die den Weg in die Festhalle gefunden hatten. Eine Beteiligung, mit der sich Bürgermeister Sebastian Seidel an dem Abend zufrieden zeigte, der in seiner Begrüßung noch einmal auf die Intention der ganzen Maßnahme hinwies: die Unterstützung der baulichen Innenentwicklung und die Berücksichtigung aktueller städtebaulicher Erfordernisse.

Wie bereits im Hauptausschuss (die WN berichteten) ging Planer Joachim Sterl die neun Teilräume und deren angedachte künftige Festsetzungen Stück für Stück durch, zeigte Kerngebiets-, urbane Gebiets- und allgemeine Wohngebiets-Bereiche auf. Natürlich ist es ein Ziel, den vorhandenen Einzelhandel und die Gastronomie zu erhalten für einen lebendigen Ortskern und gleichzeitig das Wohnen dort zu ermöglichen.

So soll beispielsweise der Bereich Vitusstraße weiterhin als Kerngebiet ausgewiesen sein, Geschäfte und Gastronomie „sollen abgesichert werden“. Auch der Magnusplatz, das „Herz Everswinkels“, wie es Sterl bezeichnete, ist und bleibt Kerngebiet, soll seine Nutzungen behalten. Den Vitusstraßen-Bereich westlich der Magnusplatzzufahrt sieht der Planer dagegen (noch) zur Überraschung einiger Zuhörer als „urbanes Gebiet“ – trotz vorhandenem Gästehaus, Gasthof, Imbiss-Gaststätte und Geschäftslokal. Ein wahres „Highlight“ auf die Höhe bezogen wird auch das Eckgrundstück Freckenhorster Straße/Bahnhofstraße. Für das dort entstehende neue Gebäude am künftigen Kreisverkehr soll eine Firsthöhe von 15,80 Metern erlaubt sein. Ein Höhenniveau etwa wie bei der Neubebauung an der Warendorfer Straße. „Es ist die einzige Ausnahme in diesem Bereich“, so Sterl.

Zwischendurch hatten die Bürger die Gelegenheit, Fragen zu den einzelnen Teilbereichsplanungen zu stellen. So wollte ein Zuhörer etwa wissen, ob schon eine Stellplatz-Nachweisregelung feststehe. „Eine Stellplatz-Satzung wird es nicht geben“, machte Bau- und Planungsamtsleiter Norbert Reher klar und verwies auf die Richtzahlen des Landes, die gerade überarbeitet würden. Ein Stellplatz pro Wohnung werde aber auch künftig nachzuweisen sein. „Im Moment haben wir kein Bestreben, davon abzuweichen.“ Ein anderer Teilnehmer fragte nach dem Sinn des angestrebten Kreisverkehrs und ob es nicht „eine besser Lösung“ an der Stelle gebe. Doch dieses Fass versuchte Reher schnell wieder zu schließen, ist dieses Planprojekt doch längst beschlossene Sache und auf seine Realisierbarkeit hin überprüft worden.

Unterm Strich ist es zunächst ein Plan-Entwurf, zu dem während der öffentlichen Auslegung vom 20. September bis 20. Oktober Anregungen und Stellungnahmen abgegeben werden können. Änderungen in einzelnen Planbereichen seien noch möglich und könnten eingearbeitet werden. Der weiterentwickelte Plan wird erneut ausgelegt und soll Mitte 2022 als Satzung beschlossen werden.