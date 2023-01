Frauen werden zu Spielfiguren

Everswinkel

Seit dem 24. Februar 2022, dem Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine, ist der Frieden in Europa zentrales Thema geworden. „Darüber hinaus ist Frieden, aber auch eine alltägliche Herausforderung für jeden einzelnen Menschen in seinem persönlichen Leben“, betont die KFD Everswinkel in einer Meldung.