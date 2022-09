Freie Fahrt für die Fahrräder

Beispiel für eine Fahrradstraße mit erlaubtem Pkw-Verkehr in Münster: Auf der Goldstraße haben die Radfahrer die Vorfahrt. So soll es auch auf der Overbergstraße künftig sein.

Es ist ein kleiner Schritt für einen Radfahrer, aber ein riesiger Sprung für die Radfahrergemeinschaft. Frei nach dem berühmten Ausspruch von Neil Armstrong beim erstmaligen Betreten des Mondes 1969 ist die Vorbereitung einer Fahrradstraße für die Vitus-Gemeinde eine Premiere und verkehrstechnisch eine große Sache. Aus dem Fuß- und Radwegekonzept erwachsen, soll diese Radlerstrecke in der Overbergstraße verwirklicht werden. „Warum dort?“, fragte Bernd Schumacher rhetorisch in die Runde des Planungsausschusses und lieferte die Antwort gleich selbst mit: „Weil die Overbergstraße die südlichen Wohngebiete mit dem Ortskern verbindet.“

„Diese Achse wird jetzt schon gerne angenommen“, wie Verkehrszählungen im Februar und Mai belegt hätten, und sie sei künftig auch eine Anbindung an die Veloroute. Somit lohne es sich, diesen Bereich näher zu betrachten und für ein Plus an Sicherheit zu sorgen, um den Radfahrern eine echte Alternative gegenüber der als wesentlich gefährlicher empfundenen Bergstraße zu bieten. Eine von einem Ingenieurbüro erarbeite Entwurfsplanung sei bereits mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises und der Kreispolizei abgestimmt worden. „Diese Route könnte noch mehr an Bedeutung gewinnen“, verwies Schumacher aufs Baugebiet „Bergkamp III“ sowie die dort anzusiedelnde neue Kita.

„Eine Fahrradstraße ist da, wo der Radfahrer die erste Geige spielt“, leitete Schumacher die Erläuterungen zu den Besonderheiten einer solchen Strecke ein. „Es gibt keine Vorgabe, wie man so eine Fahrradstraße exakt zu bauen hat“, aber es gebe eben Grundsätze. So genießen Radfahrer absolute Vorfahrt, dürfen sogar nebeneinander fahren, während Autofahrer nur geduldet sind – und dies auch nur, wenn sie Anwohner bzw. Anlieger sind. Kenntlich gemacht wird die Leezen-Meile durch Beschilderung und große Piktogramme auf der Fahrbahn. Ferner gelten Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit und eingeschränktes Halteverbot.

Um keine verkehrlichen Probleme im Anfangsbereich der Overbergstraße zu produzieren, wo Verkehrsverein, Post und der geplante Neubau eines Wohn- und Ärztehauses (die WN berichteten) erreichbar bleiben müssen, soll die Fahrradstraße ab der Einmündung Dr.-Pöllmann-Straße beginnen und zur Schorlemer Straße/Von-Galen-Straße führen. Dabei sollen die vorhanden Umlaufschranken demontiert werden und auf der Schorlemer Straße eine „Einschleusung“ der Radfahrer erfolgen. Die Kosten für die Einrichtung dieser Radlerstrecke belaufen sich auf grob geschätzte 220.000 Euro brutto. Die Gemeinde kann dabei auf das Bundes-Förderprogramm „Stadt und Land“ setzen, das förderfähige Bau- und Planungskosten bei Radverkehrsinvestitionen mit bis zu 90 Prozent unterstützt. Voraussetzungen für die Förderfähigkeit sind ein vorliegendes Fuß- und Radwegekonzept, ein Ratsbeschluss, die Durchführung einer Bürgerbeteiligung (die noch erfolgt) und vorhandene finanzielle Mittel im Haushalt.

Diskussionsbedarf ergab sich im Ausschuss bei der Frage, welches Zusatzschild für den Autoverkehr denn wohl das geeignete sei. Auf wenig Gegenliebe stieß die von der Gemeinde vorgeschlagene Beschilderung „Anlieger frei“. Das würde nämlich auch den Anwohnern der Johann-Bernhard-Straße ein Durchfahren der Overbergstraße verbieten. „Ich finde, an der Stelle ist das das falsche Signal“, erklärte CDU-Fraktionschef Dirk Folker, und auch Fraktionskollege André Gerbermann warnte davor, die Anwohner der Johann-Bernhard-Straße zum Umleitungsverkehr zu zwingen und damit für noch mehr Verkehr auf der Vitusstraße zu sorgen. „Kfz frei“ sei die passendere Beschilderung. Während es Grünen-Ratsherr Andreas Franitza pragmatisch sah („Wir möchten, dass die Fahrradstraße kommt.“), bewertete Grünen-Sprecherin Marion Schniggendiller ebenfalls die „Kfz-frei“-Beschilderung als „die bessere Alternative“.

Nicht mit ins Boot stiegen dagegen die Liberalen. FDP-Fraktionsführerin Kirsten Heumann sah das Entfernen der Umlaufschranken als Gefahrenpunkt der Zukunft. SPD-Fraktionssprecher Dr. Wilfried Hamann stellte „die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Fahrradstraße“ und der damit verbundenen Investitionen. Die Overbergstraße sei schon jetzt von Radfahrern frequentiert und keine Unfallstelle. „Also machen wir reine Symbolpolitik?“, fragte er in die Runde, um zu ergänzen, ob es nicht besser wäre, auf der gesamten Strecke wie auf der Vitusstraße Tempo 20 auszuweisen „bei gleichem Effekt und weniger Kosten“. Hier widersprach der stellvertretende Bau- und Planungsamtsleiter Schumacher: In einer 20er-Zone müssten die Bordsteine zurückgebaut werden. Letztendlich votierten CDU und Grüne für die Fahrradstraße, die FDP dagegen, und die SPD enthielt sich.