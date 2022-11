Grünen-Fraktion beantragt Freifunk-Netz für Magnusplatz

Die Zahl ist nur eine Augenblicks-Aufnahme und verändert sich ständig: 356 Freifunk-Communities waren es zum Zeitpunkt dieser Zeilen, und die Zahl der Knoten – sprich der Router, die freies WLAN anbieten – lag bei über 42 500 deutschlandweit gemäß der Website freifunk-karte.de. Freifunk ist eine nichtkommerzielle Initiative, die sich dem Aufbau und Betrieb eines freien Funknetzes widme, das aus selbstverwalteten lokalen Computernetzwerken besteht, ist bei Wikipedia nachzulesen. Freifunk gibt es heute in jeder Stadt. Auch in der Vitus-Gemeinde. Flächendeckend ist der Freifunk aber noch längst nicht im Zentrum. Das möchten die Grünen ein Stück weit ändern.

„Wir wollen den Magnusplatz mit Freifunk ausstatten“, das sei auch eine Attraktivierung des Ortskerns, begründete Ortsprecherin Marion Schniggendiller im Planungsausschuss den Antrag der Grünen-Fraktion. In dem wird der kostenlose Service für die Bürger hervorgehoben und darauf hingewiesen, dass auch Menschen ohne Internetzugang – zum Beispiel die Gruppe der geflohenen Menschen – das Internet nutzen könnten. Und dies mitten im Ort. Die Grünen verweisen auf die bundesweite, nichtkommerzielle Initiative für freie Netzwerke, freifunk.net. So eine Einrichtung sei kostengünstig und effektiv, unterstrich Schniggendiller. Für Router, Außengerät sowie Installation fielen insgesamt etwa 630 Euro an. „Es geht darum, das Funkloch am Magnusplatz zu schließen.“

Die CDU zeigte sich durchaus interessiert. „Im Prinzip finden wir Freifunk gut“, erklärte Fraktionschef Dirk Folker. Es sei vorstellbar, dass die einmaligen Einrichtungskosten von der Gemeinde übernommen würden, „was wir aber nicht wollen, ist, dass gemeindliche Mitarbeiter eingesetzt werden, um insgesamt das Netz aufzubauen“. Schniggendiller verwies darauf, dass nur einmalig eine Leitung gelegt und Hardware angeschafft werden müsse, und das Angebot dann wartungsfrei sei. „Was sich die Warendorfer trauen, könnten wir auch machen“, bemühte sich Andreas Franitza (Grüne), jegliche Skepsis als unbegründet zu klassifizieren. Für FDP-Fraktionsführerin Kirsten Heumann war klar, wenn es bei den geringen Kosten bleibe, „könnten wir uns dem anschließen“.

Zuschüsse dafür gibt’s keine, wie Hauptamtsleiter Hendrik Wingrat verdeutlichte. „Die Gemeinde hat keine Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen.“ Die Gemeinde sei in der Lage, eine Leitung zur Verfügung zu stellen, wobei die Bandbreite erhöht und ermittelt werden müsste, „wie viele Router benötigt würden, um den Magnusplatz auszuleuchten“. Ausschussvorsitzender Lars Thiemann (CDU) fand den Antrag an sich „super“, betonte zugleich ebenso: „Ich möchte nicht, dass ein Mitarbeiter der Gemeinde tätig werden muss, wenn sich der Router aufhängt.“ Dazu soll es nicht kommen. „Ansonsten komme ich“, merkte Franitza ironisch an. Der Beschluss zum zentralen Freifunknetz erfolgte schließlich einstimmig.