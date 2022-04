Freude und Trauer ausdrücken

Ölbergstunde am Gründonnerstag in St. Magnus

An Gründonnerstag erinnert die Ölbergstunde in St. Magnus an die Ereignisse in der Nacht vor Jesu Kreuzigung.

Während der Tage von Gründonnerstag bis Ostern gedenken die Christen der dramatischen Höhepunkte im Leben Jesu.

„Die Liturgie des Gründonnerstags um 20 Uhr verdeutlicht Freude und Trauer über die Ereignisse in besonderer Weise: Aus Freude über die immerwährende Nähe Jesu im Abendmahl, das er am Abend vor seinem Leiden und Sterben mit seinen Gefolgsleuten feierte, ertönt – einmalig in der Fastenzeit – mit aller Kraft der Stimme und des Herzens das ,Gloria‘, das ,Ehre sei Gott‘, bevor Glocken und Orgel, die Trauer über die nachfolgenden Ereignisse aufnehmend, und bis zur Osternacht schweigen“, teilt die Kirchengemeinde St. Magnus-St. Agatha in einer Presseinformation mit.

Meditation und Gebet

Es sei dann lange katholische Tradition, der dramatischen Ereignisse dieser Nacht in einer Meditation und Gebet vor dem Brot des Lebens, dem Allerheiligsten, zu gedenken.

In der von der Kolpingsfamilie und der Katholischen Frauengemeinschaft Everswinkel im Wechsel gestalteten Ölbergstunde ab 21 Uhr werde an die Geschehnisse erinnert: „Jesu Beispiel der Liebe in der Fußwaschung, Jesu bleibende Nähe im Abendmahl und Jesu Angst und Verlassenheit auf dem Ölberg in der Vorauszahlung der schrecklichen Dinge, die kommen werden.“