Friedenslicht kommt am Montag

Jedes Jahr in der Adventszeit verbindet das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander. Aus einer 1986 vom österreichischen Rundfunk in Leben gerufenen Initiative hat sich inzwischen eine Tradition entwickelt: Abordnungen aus vielen Ländern machen sich auf den Weg, um das Friedenslicht, das von einem Kind in Betlehem entzündet wird, ins eigene Land zu holen und zu verteilen, um so in der Vorweihnachtszeit ein Zeichen für Frieden zu setzen, heißt es in der Ankündigung.

In einer speziellen Lampe überwindet das Licht den Weg von über 3000 Kilometern über Wien auch nach Deutschland. Am 3. Advent wird es mit der Pfadfinderschaft vom Dom in Münster seinen Weg in die Regionen des Bistums finden und wird in Everswinkel am Montag um 19 Uhr mit einem Friedens-Gottesdienst in der Johannes-Kirche ausgesendet. Der Ökumenische Gottesdienstkreis, der seit Beginn des Ukrainekriegs alle zwei Wochen in einem Gottesdienst um Frieden betet, greift das Anliegen des Friedenslichts auf, „innezuhalten und ganz besonders an jene zu denken, die in Krieg und Not leben, auf der Flucht sind und denen jede Lebensgrundlage verwehrt bleibt“.

Wer ein Zeichen des Friedens setzen und das Licht mit nach Hause nehmen und weiter teilen möchte, wird gebeten, eine Kerze in einem geeigneten Gefäß mitzubringen. Das diesjährige Motto der Friedenslicht-Aktion heißt „Frieden beginnt mit Dir“. Frieden – im Großen wie im Kleinen – könne nur gelingen, wenn alle Menschen mitmachten. Vor dem Schritt der Beteiligung stehe die Frage nach den eigenen Möglichkeiten, Ressourcen und Fähigkeiten. Ein Zitat vom Dalai Lama lautet, „Frieden beginnt in uns “. Für den gemeinsamen Frieden brauche es den Mut, sich auf den Weg zu machen. „Den ersten Schritt auf diesem Weg muss jeder Mensch aus eigenem Antrieb gehen. Frieden beginnt mit einer Entscheidung und mit jedem einzelnen Menschen.“

Im 14-tägigen Rhythmus findet in der Johannes-Kirche Everswinkel ein Gebet für den Frieden statt. An diesem Montag zugleich in Verbindung mit dem „Lebendigen Adventskalender“ und treffenderweise mit der Aussendung des Friedenslichtes aus Betlehem