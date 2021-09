Everswinkel

Am kommenden Sonntag, 12. September, findet unter dem Motto „Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ bundesweit der jährliche Tag des offenen Denkmals statt. Dann gilt es wieder, Türen und Tore tausender Denkmale für interessierte Besucher zu öffnen. Auch die St. Magnus-Kirche in Everswinkel öffnet nach fast abgeschlossener Renovierung ihre Pforten.