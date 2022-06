Frische Küche – neue Ideen

Das Vitus-Saunadorf an der Alverskirchener Straße ist kaum wiederzuerkennen. Alles strahlt in neuem modernen Look. Josef Micke und sein Team haben sich ziemlich ins Zeug gelegt und während des coronabedingten Stillstands viel geleistet. So wurde im Außenbereich der „Sea-Side-Lounge“ gepflastert, die Duschen erneuert und zwei neue Terrassen errichtet.

