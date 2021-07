Frühschoppen und Fahnenschlag

Die Ferienfreizeit St. Agatha im dänischen Grenaa ist in der zweiten Hälfte angekommen. Bei bestem Wetter an der Ostseeküste ging mit dem Bergfest eine erlebnisreiche erste Woche zu Ende. Kein Regen und viel Sonne ließen die von Bernhard und Regine Lauhoff geleitete Ferienfreizeit bislang zu einem vollen Erfolg werden, heißt es in einem Bericht aus Dänemark.

Nach einer staufreien Anreise konnten die 49 begeisterten Teilnehmer in den ersten Tagen bei verschiedenen Spielen das Gelände und den nahe gelegenen Strand erkunden und die ersten Runden im Meer schwimmen. Höhepunkt dabei war die Strand-Olympiade, bei der die Kinder in unterschiedlichen Spielen am Strand ihre Geschicklichkeit wei auch ihre Kreativität unter Beweis stellen konnten. Mit viel Sonnenschein, klarem Meerwasser und Eis kam jeder auf seine Kosten.

Der Ostsee-Strand liegt in unmittelbarer Nähe zum Ferien-Quartier. Foto: Ferienfreizeit St. Agatha

Ein weiteres Highlight ist der traditionelle Mottotag, bei dem die Betreuer einen ganzen Tag unter ein bestimmtes Motto stellen. Und in diesem Jahr wurde ausgelassen Schützenfest gefeiert mit allem, was dazu gehört. So wurde am Morgen standesgemäß mit Böllerschüssen geweckt, um sich dann zum Frühschoppen im Speisesaal einzufinden. Im Anschluss standen Workshops auf dem Programm, in denen die Kinder mithelfen konnten, das weitere Programm zu gestalten. Der Spielmannzug studierte seine Musik ein, der Fahnenschlag übte seine Choreographie, und die Lagergarde probte den Sternmarsch für die Krönung. Danach versammelte sich die gesamte Kompanie, um zum Vogelschießen zu marschieren und den Schützenkönig zu ermitteln. Den letzten Schuss setzte Alejandro Thiermann, der sich somit zum Schützenkönig krönte. Kinderkönigin wurde Nimue-Sophie Holz, und Bernhard Lauhoff holte den Betreuervogel, sicherte sich den Titel „Betreuerkönig“. Nach der Krönung wurde mit Currywurst-Pommes schützenfesttypisch gegessen, bevor auf dem Königsball ausgelassen getanzt werden konnte.

FürAbwechslung ist mit vielen verschiedenen Spielen an der Unterkunft wie auch am nahe gelegenen Strand an jedem Tag bestens gesorgt.Für Foto: Ferienfreizeit St. Agatha

Auch wenn in diesem Jahr der Freizeitparkbesuch ausfiel, hat das restliche Programm das wett gemacht. Besonders gut kamen die Lagerkirmes, das Gummibärchenspiel und Minigolf bei den Kindern an. Dazu wurde der Teamgeist untereinander bei einer Quiz-Show über die Betreuer oder beim Spiel „Mein Mitbewohner kann…“ gestärkt. Das Bergfest wurde von den älteren Teilnehmern vorbereitet. Dazu wurde ein reichhaltiges Buffet mit verschieden köstlichen Speisen in der Küche gezaubert. Die jüngeren Kinder gingen in der Zwischenzeit bei einer Wanderung durch die schöne dänische Landschaft zu den nahe gelegenen Klippen von Gjerrild. Nach dem Essen stand dann die Betreuertaufe auf dem Programm, in der die fünf neuen Betreuer durch mehrere kleine Spiele beweisen mussten, dass sie ihrer Aufgabe gewachsen sind. Sie meisterten die mit Bravur, so dass sie ins Team aufgenommen wurden und eine Party mit allen Kindern gefeiert wurde. Auch die zweite Woche beinhaltet noch etliche Highlights.