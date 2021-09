Fulminanter Trommelwirbel

Alverskirchen

Was für ein starker Abschluss. Die Kulturwiesen in Alverskirchen haben zum Abschluss am Sonntag das Trommel-Percussion-Ensemble „Greenbeats“ zu Gast. Und das liefert eine grandiose und mitreißende Show ab. Da bleibt kaum einer der 500 Kulturfreunde auf der Wiese am Hof Schulze-Wettendorf still auf den Stühlen sitzen.

Von Marion Bulla