Für Verständigung, gegen Gewalt

Der Volkstrauertag wird alljährlich in einer feierlichen Stunde zelebriert. In Everswinkel trafen sich am Sonntagmorgen an der Magnuskirche die Formationen des Schützenvereins, der einmal mehr für den Ablauf und die Organisation verantwortlich zeichnete, sowie das Blasorchester Everswinkel und der Chor „Harmonie“, die die Feier gemeinsam mit musikalischen Klängen untermalten. Letzterer gestaltete den Volkstrauertag zum ersten Mal mit.

Die traditionelle Rede hielt in diesem Jahr Franz-Josef Harbaum. Der ehemalige Landrat sagte: „Hier hinter mir in der Kapelle sind all die Namen verewigt, die in den Weltkriegen ihr Leben lassen mussten. Heute gedenken wir der Toten.“

Tod, Leiden und Gewalt: Viele seien vertrieben oder es sei ihr Hab und Gut zerstört worden. Die Kinder seien voller Angst und verzweifelt gewesen, so Harbaum.

Junge Menschen verloren ihr Leben

„Oft ist es für uns Menschen leichter, Fragen nach dem Sinn zu beantworten. Wir brauchen Zeichen, in denen wir lesen können“, bemerkte er und erzählte anschließend von seinen eigenen Erlebnissen und Begegnungen, die mit dem Thema zu tun haben. Er sei vor Jahren in den Niederlanden auf einem Soldatenfriedhof gewesen. 32.000 Gräber von gefallenen Menschen würde es dort geben. „Da wird einem erst klar, wie unfassbar viele das sind. Auch wie jung die Menschen noch waren. 16, 17 oder 18 Jahre alt. Sie alle hatten ihr Leben noch vor sich, doch dann hat der Krieg sie aus dem Leben herausgerissen“, bemerkte Franz-Josef Harbaum traurig. Beeindruckend sei für ihn auch gewesen, dass es ja keine einzelnen unterschiedlichen Gräber gewesen seien, sondern ein gleiches Kreuz neben dem anderen.

Seine zweite Begegnung war bei einem Besuch in Bergen-Belsen. Ihm sei in Erinnerung geblieben, dass 25 junge Menschen zusammen in einer Ecke gesessen hätten. „Alle schwiegen. Das erfüllte den ganzen Raum. Später habe ich erfahren, dass das israelitische Schüler und Schülerinnen waren, die im deutschen Austausch waren“, erzählte der Redner in seiner Ansprache.

„Wir Lebenden müssen das Vermächtnis übernehmen.“

„Das abgrundtief Böse im Menschen hatte damals die Macht. Und heute? Die Mahnung von Millionen Toten darf nicht vergessen werden. Wir Lebenden müssen das Vermächtnis übernehmen“, sagte Franz-Josef Harbaum und fügte an: „Achtet den Menschen, wo immer er euch begegnet. Es darf keine Gewalt, sondern muss Verständigung geben.“

Abschließend legten Oberst Walter Buntenkötter sowie der erste Vorsitzende des Bürgerschützen- und Heimatvereins Berthold Buntenkötter den Blumenkranz zu Ehren der Toten beider Weltkriege in der Kapelle ab.