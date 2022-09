Fußball-Kids freuen sich über Mini-Tore

Zwölf neue Minitore musste die Fußball-Abteilung des SC DJK Everswinkel anschaffen, damit das neue Funino-Spielsystem vom DFB umgesetzt werden kann. Während in dieser Saison nur die U7 dieses System spielte, kommen ab 2023/24 auch die anderen U-Mannschaften dazu.

Spielform ohne Torwarte

Bei dieser Spielform spielen auf einem Kleinfeld maximal drei gegen drei Spielerinnen und Spieler ohne Torwarte gegeneinander. Erstmalig im Einsatz waren die Tore Ende August beim Spieletreff mit den Mannschaften aus Sendenhorst und Wolbeck. 30 Minikicker standen dabei auf den fünf Kleinfeldern und hatten sichtlich viel Spaß und alle Teams konnten Erfolge verbuchen. Wer am Ende allerdings Sieger war, war den Beteiligten dann vollkommen egal, da es für alle ein Eis als Belohnung gab. Am 17. September traf man sich wieder in Wolbeck und dann am 22. Oktober noch einmal in Sendenhorst.

Jüngst konnten sich die kleinen Fußballerinnen und Fußballer der U7-Mannschaft, die in dieser Saison eine Jugendspielgemeinschaft aus den Vereinen SC DJK Everswinkel und DJK RW Alverskirchen bilden, im Rahmen des Trainings bei Lisa Depenwisch vom Beratungscenter Everswinkel der Sparkasse Münsterland Ost bedanken, die einen großen Teil der Finanzierung der Tore übernahm. Auch Franz Josef Strüber (Jugendobmann SC DJK) bedankte sich im Namen der Abteilung für die Unterstützung der Sparkasse.