Ganz plakativ zum Jubiläum

In diesem Jahr feiert der Bürgerschützen- und Heimatverein sein 100-jähriges Vereinsjubiläum. Diverse Arbeitsgruppen des BSHV arbeiten verschiedene Aktionen im Jubiläumsjahr aus. Über die Arbeitsgruppe mit dem Themenschwerpunkt „Festschrift“ wurde bereits berichtet, heute geht der Blick zu weiteren Arbeitsgruppen.

Das Tätigkeitsfeld der Arbeitsgruppe „Antreten und Marschroute“ steckt im Namen. Der große Jubiläumstag, Schützenfest-Samstag (2. Juli) beginnt mit dem Eintreffen der Gastvereine um 12 Uhr im Gewerbegebiet Boschweg. Um 12.45 Uhr treten diese gemeinsam an zur Jubiläumsansprache „100 Jahre BSHV“. Die Arbeitsgruppe hat eine Marschroute vom Boschweg durch den Ortskern bis hin zum Schützenplatz ausgearbeitet. Musikalisch begleitet werden die Vereine durch zahlreiche Musikkapellen und Spielmannszüge.

Am Schützenplatz übernimmt dann die Arbeitsgruppe „Ablauf des Jubiläums am Schützenplatz“ die Regie. Unter allen eingeladenen Gastvereinen wird es ab 14.30 Uhr ein Vogelschießen geben. Zum Sektempfang sind um 16 Uhr die Abordnungen der Gastvereine eingeladen. Gegen 17 Uhr wird dann die Königin bzw. der König der Gastvereine proklamiert und die Party in Festscheune und Festzelt kann starten. Natürlich sind nicht nur die Gastvereine sondern alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Freunde des BSHV gerne gesehen und willkommen. Auch für Familien wird es auf dem Schützenfest zahlreiche Attraktionen geben.

Die Schützenfest-Farben sind Grün-Weiß: So soll natürlich auch der Ortskern erstrahlen. Die Arbeitsgruppe „Dorfschmuck“ kümmert sich um den Fahnenschmuck. Es wurden alle Fahnenwimpelketten erneuert und zusätzlich alle Fahnen an den Häusern im Historischen Viereck neu beschafft. Es wird noch weitere Fahnenhalterungen und Fahnen zur Beflaggung an der Marschroute geben. Federführend sind da die Ehrengarde mit dem Kommandeur Jochen Rottmann und Bernd Henrichs zuständig.

Die Plakataktion läuft auch im vollen Gange. Über die gesamte Jubiläumsmarschroute vom Boschweg über den Ortskern zum Schützenplatz sollen Plakate mit verschiedenen Fotos an Laternen und Häusern die Straßen schmücken. „Aufgerufen sind nicht nur die Mitglieder des BSHV, sondern insbesondere auch Kegelclubs, Freundeskreise, Nachbarschaften, Familien oder auch Firmen und Einrichtungen, die durch ein persönliches Foto dem BSHV ein „Grußbild“ zum Jubiläum zukommen lassen möchten“, so Heino Hellmers. Dazu einfach eine Mail oder WhatsApp-Nachricht mit Plakatwunsch an Dirk Leuer senden (Mail: leuer.d@web.de; Mobil/WhatsApp: 0170/5135240).

„Für nur 25 Euro wird das Plakat gedruckt und geht dann an den Erwerber über.“ Natürlich sollen auch die Schützenuniformen und Jacken das 100-jährige Jubiläum des BSHV widerspiegeln. Hierfür wurde eigens von den beiden Damengardistinnen Lisa Schulze Umgrove und Nora Rolle ein Anstecker entworfen, der zum Jubiläumsschützenfest erworben werden kann.