Garagen werden zur Flohmarktmeile

Im Mai 2020 musste die Aktion leider aufgrund der Pandemieentwicklung abgesagt werden. Ende August soll es in diesem Jahr nun endlich losgehen – mit dem Garagen-Flohmarkt in Alverskirchen.

Am 27. August ist Flohmarkt-Zeit in Alverskirchen.

Stände im ganzen Dorf, mit Köstlichkeiten gespickte Haltepunkte und gemütliche Verweilmöglichkeiten: Das Bürgerteam Alverskirchen (BTA) lädt für den 27. August zum geselligen Garagen-Flohmarkt ein.

Zwei Jahre lang warten die Alverskirchener nun schon auf den vom BTA geplanten Garagen-Flohmarkt. Im Mai 2020 musste die akribisch geplante Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Das war sehr schade, denn die Resonanz war sehr groß“, erinnert sich der erste Vorsitzende Peter Kretschmer. 30 Teilnehmer, darunter Privatpersonen, ganze Nachbarschaften, Gruppierungen und Vereine, hätten sich für Stände angemeldet. In diesem Jahr hoffe man auf eine ähnlich starke, wenn nicht sogar höhere Beteiligung. Das Konzept ist so einfach wie genial. Besucher des Garagen-Flohmarkts werden am 27. August in der Zeit von 11 bis 18 Uhr dazu eingeladen, durch die Straßen Alverskirchens zu flanieren. Ein Wegeplan wird auf die verschiedenen Angebote in den jeweiligen Straßen hinweisen. Angeboten werden neben kunterbuntem Trödel auch leckere Speisen und Getränke.

Wer sich selbst mit einem Stand beteiligen möchte, kann eine E-Mail an das Bürgerteam info@bta-alverskirchen.de senden oder sich direkt bei dem ersten Vorsitzenden Peter Kretschmer unter 01 71/8 16 71 47 anmelden.