Garten-Gewächshaus liegt im Trend

Dass der Betrieb einer Gärtnerei zahlreiche Herausforderungen in den vergangenen zwei Jahren zu bewältigen hatte, das wurde den Vertretern der CDU schnell bewusst im Rahmen ihres Austausches mit der Familie Kemker in Alverskirchen. Und auch die Situation des Ukraine-Krieges hat Auswirkungen auf die Betriebe vor Ort.

Die Hauptsaison in der Gärtnerei hat begonnen, darüber verschafften sich Vertreter der CDU-Ortsunion Alverskirchen gemeinsam mit CDU-Landtagskandidat Markus Höner ein eigenes Bild beim Firmenbesuch in der Gärtnerei Kemker in Alverskirchen. Laut Martin Kemker, frischgebackener Wirtschaftsingenieur im Agri- und Hortibusiness, sind Hochbeete und das heimische Gewächshaus im Garten stark im Trend. Insbesondere Gemüsepflanzen seien also stark nachgefragt – ob verschiedenste Salate, Kohlsorten, Kräuter, Paprika, Tomaten oder Chilis bis hin zu exotischen Früchten.

Die CDU-Politiker Werner Lemberg und Florian Eßlage erkundigten sich nach den Erfahrungen und Problemen, die sich für die Gärtnerei Kemker aus der Corona-Pandemie ergaben. Ein wichtiger Lösungsansatz für die notwendigen Kundenabstände war hier die Verlagerung der Floristik in das Verkaufsgewächshaus. Auch die Situation in der Ukraine und deren Auswirkungen auf die hiesigen Betriebe wurden thematisiert, so die CDU in einer Pressenotiz. CDU-Landtagskandidat Markus Höner und Senior Bernhard Kemker sprachen auch . über den aktuellen LKW-Fahrer-Mangel in Deutschland. Markus Höner berichtete, dass momentan 100.000 Fahrer fehlen würden. Erhebliche Logistikprobleme seien die Folge. Bereits 2021 ergaben sich aufgrund der Corona-Pandemie Lieferengpässe, die die Gärtnerei Kemker durch frühzeitige Bestellung und größere Lagerhaltung auffing. Durch die Situation in der Ukraine wurden die Lieferschwierigkeiten weiter verschärft. Auch die daraus resultierenden Preiserhöhungen (Energie, Rohstoffe, Transportkosten) stellen eine zusätzliche Herausforderung dar.

Geplante Veloroute war ein Thema.

Ein weiteres Thema war die geplante Veloroute, die Radfahrenden eine schnelle und komfortable Verbindung zwischen Everswinkel, Alverskirchen und Münster ermöglichen wird. Diese soll direkt an der Gärtnerei Kemker vorbeiführen. Über die Entschärfung möglicher Gefahrenpunkte durch einen frühzeitigen Fahrbahnwechsel konnte vor Ort gesprochen werden.