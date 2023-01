Gastrednerin Heba Abdah: Den Weg zum großen Glück gefunden

Die 31-jährige gebürtige Syrerin, die heute sagen kann, „für mich ist Everswinkel die zweite Heimat“, hat auf ihrem Weg Mut, Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen bewiesen. Die Geschichte, die als beglückendes Beispiel für eine gelungene Integration gelten kann, begann im syrischen Aleppo. Das geregelte Leben dort, wo sie nach einer Ausbildung als Bauzeichnerin ein Architekturstudium anschloss, wurde durch den seit 2011 herrschenden blutigen Bürgerkrieg zerstört. „Ich musste meine Heimat verlassen mit meinem einjährigen Sohn und das Studium abbrechen“, berichtete sie den Gästen des Neujahrs-Empfangs.

Die Hoffnung, sich in der Türkei ein neues Leben aufzubauen, erfüllte sich nicht. Nach einem Jahr folgte der Flucht zweiter Teil in Richtung Europa. Drei Versuche mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer brauchte es, um sicheren Boden unter den Füßen zu haben. Sie gelangte nach Everswinkel und wurde von der Familie Enseling aufgenommen, die mit ihr das Haus teilte. „Das hat mir sehr geholfen, zu sehen, wie eine deutsche Familie lebt.“ Zweite Station war das Ehepaar Müller, das sie und ihren Sohn wie Familienmitglieder aufnahm. Heba Abdah erlernte die deutsche Sprache und das Fahrradfahren, besuchte ab 2017 das Berufskolleg, und schloss ihre Ausbildung ab. Unter den Fotos, die ihren Vortrag auf der Leinwand begleiteten, war auch eines ihres Abschlusszeugnisses: Gesamtnote „gut“.

Vorläufiges Happy-End unterm Eiffelturm in Paris: der Heiratsantrag ihres neuen Partners. Foto: Klaus Meyer

Für den beruflichen Schritt ins deutsche Leben legte sie dann endgültig ihr Kopftuch ab. Sie fand eine Anstellung beim Architekturbüro Hülsmann, das mit den Sanierungsarbeiten an der St. Magnus-Kirche betraut war, und heute ist sie Bauzeichnerin beim LWL und hat in Everswinkel mit einem Fotostudio ihr Hobby zu einem zweiten Beruf gemacht. „Ich bin so zufrieden, dass ich in so einem Land leben darf“, zeigte sie sich berührt und dankbar. Sechs Jahre nach ihrer Flucht hat sie die Einbürgerung erreicht. „Man erntet, was man sät“.

2022 hat sie ihre alte Heimat wieder besucht, ein weitgehend zerstörtes Land. „Ich wollte meine Familie wieder in den Arm nehmen. Es war schwierig, aber es war auch schön.“ Ihr persönliches Highlight erlebte sie dann in Paris unterm Eiffelturm: den Heiratsantrag ihres neuen Partners. Das ganz große Lebensglück – Heba Abdah hat es gefunden. Aus eigener Kraft und mit der Hilfe engagierter Menschen. Ihr Rat zum Abschluss, als schon der Applaus aufbrandete: „Schauen Sie nach vorn. Es gibt immer einen Weg – auch wenn es Krisen gibt.“