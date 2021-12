Geduldiges Warten auf die ersehnte Spritze

Der Wunsch nach der Impfung war groß: 550 Anmeldungen hatten die Verantwortlichen der Gemeinde und der Praxis Künne/Bairu im Vorfeld registriert und für den Samstag entsprechende Termine vergeben. Bereits vor dem eigentlichen Start um 9 Uhr hatte der kleine Impfmarathon in der Festhalle begonnen.

„Die Leute sind gut drauf und haben Geduld“, freute sich Martin Welzel, Leiter des Ordnungsamts, über die Disziplin der Impfwilligen, die auch das Warten in der Kälte in Kauf nahmen. Zur überwiegend entspannten Atmosphäre – nur ein Mann monierte in der Schlange stehend die „typisch deutsche Bürokratie“ – leistete wohl auch das Konzept der Organisatoren einen wichtigen Beitrag. Zügig wurden die benötigten Informationen abgefragt, entsprechende Formulare ausgeteilt und freie Plätze im Saal zugewiesen. Die Altersgruppe der Unter-30-Jährigen wurde an einem gesonderten Schalter betreut und über Risiken und verfügbare Impfstoffe aufgeklärt.

Auch Feuerwehr involviert

Neben den Mitarbeitern der Gemeinde und drei Ärzten engagierten sich rund 20 Aktive der Feuerwehr. Nach einem aufklärenden Gespräch zwischen Arzt und Bürger waren es die Kameraden, die den Impfwilligen bei der Orientierung halfen. Schließlich standen mehrere kleine Kabinen bereit, um auch in diesem Bereich einen Flaschenhals zu vermeiden. Der gesamte Ablauf von der Anmeldung bis zur Impfung war als großes Einbahnstraßensystem organisiert.

Aufgrund der vorherigen Terminvergabe kam es im Verlauf des kleinen Impfmarathons nur zu kleineren Schlagen vor der Festhalle. Foto: Christopher Irmler

Rund 90 Prozent der angemeldeten Bürger, so schätzte Welzel, erhielten bereits die dritte, die sogenannte Boosterimpfung. Ein Umstand, der auch den Einsatz des medizinischen Personals erleichterte. „Die meisten kennen den Ablauf schon und haben die Informationen. Sie stellen daher nur wenige Fragen“, stellte Dr. Isayas H. Bairu am Rande fest.

Nächste Aktion am 18. Dezember

Zwischendurch kamen immer wieder Menschen ohne Termin zur Festhalle. „Eigentlich sind wir ausgebucht. Es ist auch eine Frage der Fairness, zunächst nur die Angemeldeten zu berücksichtigen“, betonte Welzel. Den Impfwilligen ohne konkreten Termin empfahl er aber, ihr Glück gegen Ende des Impfangebots um 14 Uhr noch einmal zu versuchen.

Am kommenden Samstag (18. Dezember) wird das Angebot mit weiteren 500 bis 550 Impfungen wiederholt.