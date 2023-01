Gefährlicher Hecken-Brand in der Silvesternacht

In der Silvesternacht war einiges los in Deutschland. In Everswinkel war's zwar ruhig, die Feuerwehr musste aber dennoch ausrücken. Von einem Heckenbrand um Mitternacht ging eine erhebliche Gefahr aus.

In Everswinkel gerieten gegen genau zum Jahreswechsel eine Hecke und ein Gartenhaus in der Ludwig-Gausebeck-Straße in Brand.

Nein, so erschreckende Vorfälle in der Silvesternacht wie in einigen Großstädten gab es weder in der Vitus-Gemeinde noch im Kreis Warendorf. Wie die Kreis-Polizei im Nachgang meldete, sei der Jahreswechsel „weitestgehend friedlich“ und nicht unüblich verlaufen. Vereinzelt sei zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Personen gekommen, die sich eigentlich gar nicht kannten, sowie zu einigen Verkehrsunfällen mit Sachschaden und Wild-Unfälle. Ungewöhnlich sei dagegen die Zahl der Brände gewesen.

Auch in Everswinkel musste die Feuerwehr ausrücken. Gegen 0.03 Uhr ging der Alarm ein, dass eine Hecke und ein Gartenhaus in der Ludwig-Gausebeck-Straße in Brand geraten sind, vermutlich ausgelöst durch einen Feuerwerkskörper. Vor Ort zeigte sich den Feuerwehrleuten eine rund 30 Meter lange Hecke, die in Vollbrand stand. Das Feuer bewegte sich in beide Richtungen, zudem erschwerte starker Funkenflug den Einsatz.

Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilt, drohte das Feuer zunächst auf das Wohnhaus überzugreifen, was allerdings von den Einsatzkräften unter massivem Wassereinsatz über das Hydrantennetz verhindert werden konnte. Dennoch wurden Jalousien und Fenster stark beschädigt.

Zusätzlich wurden unter Einsatzleiter Dieter Leuer der Löschzug Alverskirchen und die Feuerwehr aus Telgte nachalarmiert. Der Löschzug Telgte konnte aber schon während der Anfahrt wieder umdrehen und in Telgte den Brandschutz sicherstellen. Darüber hinaus standen ein Rettungswagen und ein Notarzt aus Telgte in Bereitschaft. „Erschwerend waren an der Einsatzstelle die vielen Schaulustigen“, stellt die Feuerwehr fest, deren Einsatz etwa eineinhalb Stunden dauerte.

Zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen wurden kreisweit insgesamt 15 Brände gemeldet. Betroffen waren n gerufen worden. Unter anderem standen Mülltonnen in Brand, Hecken, Reste von Feuerwerkskörpern oder ein Spielgerüst in Flammen.