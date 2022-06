Gehaltvolle Verkostungsrunden

13 Mitglieder folgten kürzlich der Einladung der Katholischen Männergemeinschaft Alverskirchen zur Besichtigung der Erlebnisbrennerei Horstmann in Sendenhorst.

Nach einer gemütlichen Radtour wurden die Teilnehmer vom Inhaber begrüßt, um dann anschließend ausführlich in die Geschichte der Brennereien in und um Sendenhorst sowie die einzelnen Arbeitsschritte in der Alkoholproduktion eingeweiht zu werden. Von den ursprünglich 18 Brennereien in Sendenhorst, davon zwölf im Zentrum rund um die Kirche, ist letztendlich nur noch die Brennerei Horstmann übrig geblieben. Nach der Gründung im Jahr 1850 wird diese mittlerweile in der fünften Generation geführt.

Nach diesen und weiteren interessanten Informationen ging es dann zum gemütlichen Teil über. Von den insgesamt 25 Brennereiprodukten, die dort hergestellt werden, standen für die Besucher zehn zum Probieren zur Verfügung. Mit sehr viel dazu angebotenem Mineralwasser überstanden die Teilnehmer diese Herausforderung recht gut. Zum Schluss wurde die eine oder andere Flasche dabei vor Ort von einigen Gästen für den Hausgebrauch oder als Geschenk erworben.

Nach Aussage des Inhabers der Brennerei wird derzeit überlegt, weitere Produkte demnächst in einem Hofladen anzubieten. Mit einem Abendessen im Landgasthaus Bisping endete dann für die Teilnehmer dieser interessante Ausflug.