Gelungener Adventsnachmittag

Nach einer Meditationsandacht mit Pfarrer Thomas, Regina und Michael Schulte folgte ein gemeinsames adventliches Kaffeetrinken. Unterhalten wurden die zahlreich erschienenen Seniorinnen und Senioren mit einem Trompetenspiel von Sofie Kortenjan. Stimmungsvolle Weihnachtslieder, von Ingeborg Heitmann instrumental begleitet, motivierten die Teilnehmenden zum Mitsingen. Zwischendurch gab es noch weihnachtliche Gedichtvorträge von Leni und Pia Averbeck, Jana Leivermann und Marlies Linnemann.

Nach einer weiteren Stärkung in Form einer winterlichen Suppe mit anschließendem Abendgebet endete dieser besinnliche Nachmittag. Es gab aber noch eine Zugabe: Die Seniorinnen und Senioren erhielten von dem als Weihnachtsfrauen verkleideten Betreuer-Team mit Brigitte Henke, Regina Schulte, Edelgard Leivermann, Margrit Blase, Elisabeth Brinkmann, Hildegard Herzog, Brigitte Ruhe, Mechthild Schulze-Wettendorf und Marlies Linnemann zum Abschied noch einen Kalender mit jahreszeitlichen Motiven aus Alverskirchen. Der erste Seniorentreff im neuen Jahr findet dann am 12. Januar statt. Beginn ist um 14.30 Uhr in der St.-Agatha-Kirche.