Gelungener Nachmittag im Garten

Nicht nur der Wettermix passte am Sonntagnachmittag: Die Everswinkeler Kolpingsfamilie bot zu ihrem Sommerfest auch ein attraktives Programm. Blasmusik, Tanzaufführungen, Tombola, Hüpfburg und Cafeteria begeisterten die Gäste. Lediglich die Bilderschau von Bernd Tertilt im Pfarrheim litt unter dem guten Wetter.

Blick aus dem Dachgeschoss des Pfarrheims: Viele Besucher waren der Einladung zum Sommerfest am Sonntag gefolgt und sahen unter anderem die Auftritte der Tanzgruppen..

Vom Glück verfolgt wähnten sich Bernd Tertilt und seine Mitstreiter der Everswinkeler Kolpingsfamilie in der Vergangenheit eher nicht, wenn es um die Durchführung ihres Sommerfestes ging. Am Sonntag wagten sie nach 2019 – und der folgenden Corona-Zwangspause – die Rückkehr. „Wir haben oft wirklich kein Glück gehabt – entweder es regnete oder es war zu heiß.“ Doch an diesem Nachmittag passte der Wettermix.

Viele Besucher kamen rund um das Pfarrheim zusammen. Auf der Wiese entdeckten die jüngsten Gäste Hüpfburg und Co. für sich, die Erwachsenen tauschten sich aus und hatten angesichts eines Angebots von über 30 verschiedenen Kuchen und Torten die kulinarische Qual der Wahl. Damit hatte der vorherige Aufruf zur Kuchenspende die Hoffnungen der Organisatorinnen übertroffen: Sie „planen“ ihre Cafeteria stets mit rund 25 verschiedenen Kuchen.

Tanz mit dem Publikum

Für die musikalische Unterhaltung sorgte zunächst das BOE-Jugendorchester unter der Leitung von Thomas Beumers. Wenig später stellten gleich vier Tanzgruppen des Hauses der Generationen unter der Leitung von Anna Glatzel und Jana Rengers ihr vielfältiges Können unter Beweis. Abschließend traten die vier Formationen gemeinsam auf und baten ihr Publikum zum gemeinsamen Tanz. Eine Abordnung der Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug vertreten und suchte das Gespräch mit interessierten Gästen.

Die Vorsitzende Sabina König war zu diesem Zeitpunkt sehr glücklich über den Verlauf des Festes, hatte sich doch ihr großer Wunsch bereits mehr als erfüllt. „Wir sind ohne Regen gestartet“, stellte sie bereits fast zwei Stunden nach dem offiziellen Auftakt fest. Gefragt war auch die große Tombola, deren Preise noch im Verlauf des Nachmittags ausgehändigt wurden.

Ein wenig unter den guten äußeren Bedingungen und dem gelungenen musikalischen Programm im Freien litt derweil Bernd Tertilts großer Einsatz. Er hatte rund 3000 Fotos aus dem Nachlass von Albert Reinker in sehr langer Arbeit digitalisiert und die Entwicklung der Kolpingsfamilie von ihrer Gründung 1951 bis 1987 in einer Powerpoint-Präsentation aufbereitet. Im Saal des Pfarrheims bestand nun eigentlich die Gelegenheit, sich die Aufnahmen einmal genauer anzusehen. Tertilt nahm es gelassen. „Es geht noch weiter. Dieses Projekt ist noch nicht beendet. Wir haben noch einiges im Archiv.“ Ein leerer Saal an diesem Sonntagnachmittag sprach immerhin für gutes Wetter. Und das hatte die Kolpingsfamilie schließlich oft vermisst.